추성훈, 일본인 장인어른과 얼마나 닮았길래...야노시호 "비슷한 느낌" (편스토랑)

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[스포츠조선 김수현기자] 일본 톱모델 야노시호가 남편 추성훈과 자신의 아버지가 비슷한 성향을 가졌다고 밝혀 눈길을 끌었다.

1일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 야노시호와 친정어머니의 솔직한 이야기가 공개됐다.

이날 야노시호는 남편 추성훈의 과거와 현재를 비교하며 "추상이 변했다. 예전에는 좀 소박했다. 액세서리도 전혀 안 하고 흰 티만 입었는데 화려한 사람이 돼 버렸다"고 말했다.

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이를 들은 야노시호의 어머니 역시 격하게 고개를 끄덕였다. 야노시호는 "화려한 게 어울리긴 해"라며 결혼 17년 차에도 남편을 향한 애정을 드러냈다.

이어 야노시호는 추성훈의 최근 외모 변화에 대해서도 언급했다. 그는 "요즘 추성훈 얼굴도 변했다. 사랑을 많이 받으니까 빛나는 것 같다"고 말했다.

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이에 어머니는 "자신감이 생겨서 아닐까?"라고 공감했다.

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또 야노시호는 자신의 아버지 역시 추성훈과 비슷한 성향을 가졌다고 밝혔다. 그는 "근데 아빠도 상남자다. 아빠도 (남편과) 비슷한 느낌이다"라고 설명했다.

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뒤이어 공개된 야노시호의 아버지는 실제로 추성훈과 비슷한 '테토남' 분위기를 보여 눈길을 끌었다. 이에 모녀가 비슷한 성향의 남성과 인연을 맺었다는 이야기가 나오자 이연복 셰프는 "남자 보는 눈도 모녀가 똑같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 추성훈은 일본 톱모델 야노시호와 2009년 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다.