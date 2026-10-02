로이킴, 34살인데 결국 모발이식.."이마에 티 너무 나나?" 어느정도길래

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 로이킴이 모발이식 수술을 받았다고 솔직하게 고백했다.

1일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 조현아가 절친한 가수 로이킴을 만나는 영상이 공개됐다.

이날 조현아는 로이킴을 반갑게 맞이하며 과거를 회상했다. 조현아는 "로이랑은 옛날에 술을 진짜 많이 먹었다"고 말하며 두 사람의 오랜 친분을 드러냈다.

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이후 조현아는 로이킴을 유심히 바라보다가 "이마가 좀…"이라며 말끝을 흐렸다. 이에 로이킴은 "까졌다는 거냐"라고 되물었다.

조현아는 곧바로 "아니, (머리를) 심으셨어요?"라고 직구를 던졌고, 로이킴은 망설임 없이 "저 꽤 됐다"고 답했다.

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예상치 못한 질문에 로이킴은 자신의 헤어스타일을 살펴보며 "이마밖에 안 보이냐. 너무 티 나나? 자연스럽다고 생각했는데"라고 민망한 기색을 보였다.

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이에 조현아는 "아니야, 좋다. 잘했다"며 로이킴을 안심시켰다.

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한편 올해 34세가 된 로이킴은 지난 2012년 Mnet '슈퍼스타K4'를 통해 이름을 알렸으며, '봄봄봄', '그때 헤어지면 돼', '우리 그만하자' 등 다수의 곡으로 사랑받았다.