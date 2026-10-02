김종국, 하와이서 얼굴 다 가렸는데.."걸음걸이 보고 한국인 모녀 따라와"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 김종국이 하와이에서 얼굴을 가리고 다녔지만, 걸음걸이만으로 한국 팬들에게 정체를 들켰다.

1일 김종국의 유튜브 채널 '김종국'에는 '부캉이 대신 거북이 보고 옴... (Feat. 하와이)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

하와이로 휴가를 떠난 김종국은 숙소에 도착한 뒤 주변을 둘러봤다. 그는 선글라스와 마스크로 얼굴을 가린 채 돌아다녔다. 김종국은 "한국 분들이 거의 1m에 한 분씩 계시다. 알아보시는 분들도 계시고 그냥 쓱쓱 지나가기도 한다"라며 하와이에서도 편하게 여행하기 어려운 상황을 전했다.

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김종국은 여행 내내 선글라스와 마스크를 착용했지만, 그를 알아본 팬들이 다가왔다. 김종국은 "헬스장을 가려고 버스 정류장에 가는데 한국인 모녀분들이 저인 것 같다고 따라오셨다고 하더라. 사진을 찍어드렸다. 저는 가린다고 가렸다고 생각했는데 걸음걸이를 보고 아셨다고 한다. 이렇게 가렸는데..."라며 놀라워했다.

한편 김종국은 지난해 9월 연하의 비연예인과 결혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com