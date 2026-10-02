문정희, 반려견 떠나보낸 후 너무 마른 근황.."못 먹고 뼛속까지 아파"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 문정희가 반려견 마누를 떠나보낸 뒤 힘든 시간을 보냈다고 털어놨다.

1일 '피디씨 by PDC' 유튜브 채널에는 '강형욱도 놀랄(?) 배우 문정희가 보더콜리 띠또에게 진심인 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

문정희는 7년간 함께한 반려견 마누를 지난해 2월 떠나보낸 후, 올해 2월 태어난 띠또를 새 가족으로 맞이했다고 밝혔다. 문정희는 "2월은 제게 남다른 의미가 있다. 마누 생각이 많이 난다"라며 마누를 향한 짙은 그리움을 드러냈다.

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이어 "진짜 너무 말랐다"라는 반응이 나오자, 문정희는 "마누가 떠난 후 진짜 말랐었다. 그때는 먹지 못했고 온몸이 아팠다. 누군가를 떠나보내는 이별의 과정은 그 이후에 감당해야 하는 엄청난 힘듦이 있다"라며 마누를 떠나보낸 당시에는 더 말랐었다고 설명했다.

이어 "슬퍼서 매일 울었고 뼛속까지 아팠다. 영혼이 아팠다. 못 살겠다고 할 정도로 너무 아프더라. 근데 1년 가까이 되니까 생각이 바뀌었다. 마누를 잊지는 못하지만 '건강하게 오래 기억하자'라는 마음이 들었다. 지금도 눈물이 나고 보고 싶고 안고 싶다. 길게 오래 기억하기 위해 책도 썼다"라며 마누를 향한 절절한 마음을 드러냈다.

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한편 문정희는 지난 6월 공개된 넷플릭스 드라마 '맨 끝줄 소년'에 출연했다.

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joyjoy90@sportschosun.com