이시언, 서지승♥ 둘째 욕심에 시무룩 "딸 좋지만..기안84 같은 사위 볼까 걱정"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이시언, 서지승 부부가 둘째 임신에 대한 생각을 밝혔다.

1일 한혜진의 유튜브 채널 '한혜진'에는 '시언 오빠가 이젠 진짜 아빠라니..'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한혜진은 이시언, 서지승 집의 찾아 두 사람의 아들을 첫 대면했다. 한혜진은 "웬일이야. (이시언과) 진짜 똑같이 생겼다"라며 놀랐다. 그러자 이시언과 서지승은 "눈알만 (서지승과) 비슷하다"라고 입을 모아 웃음을 안겼다.

Advertisement

그런가 하면 둘째 이야기가 나오자 서지승은 "얘를 낳으니 더 갖고 싶다"라고 말했지만, 이시언은 "난 얘기를 안 한다"라고 말했다. 한혜진은 "만약 둘째를 낳게 된다면 딸을 원하냐", "지승이와 똑같이 생긴 딸이 나온다고 생각해 봐"라고 물었고 이시언은 어두운 표정을 지었다.

이시언은 "딸은 좋긴 한데 세상이 무서워서 걱정된다. 기안84 같은 놈 데리고 와서 결혼한다고 하면..."이라고 말했다. 이어 기안84의 특유의 말투와 행동을 똑같이 따라 해 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

한편 이시언은 2021년 서지승과 결혼했으며 지난 5월 첫 아들을 품에 안았다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com