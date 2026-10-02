"손 떨려" 강남, 결국 샀다...'한 장에 5천만원짜리 카드' 뭐길래

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 강남이 한 장에 약 5천만 원에 달하는 포켓몬 카드를 구매해 화제를 모았다.

지난 1일 강남의 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '전세계 1등 포켓몬 카드.. 강나미가 손에 넣었습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강남은 설레는 마음으로 국내 최대 규모의 포켓몬 카드 행사장을 찾았다. 그는 "초대받은 것도 아닌데 그냥 왔다. 이런 건 처음"이라며 들뜬 모습을 보였다.

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행사장을 둘러보던 강남은 마음에 쏙 드는 포켓몬 카드를 발견했다. 하지만 가격표를 확인한 뒤 약 5천만 원이라는 금액에 당황했다.

강남은 카드 가격을 두고 고민하던 중 "근데 5천만 원이라는 가격이 적정이다. 시세다"라는 설명을 듣고 직접 자리에 앉아 시세를 파악하기로 했다.

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한참을 고민하던 강남은 "내가 봤을 때 오늘 여기서 제일 좋은 카드는 이거다"라며 결정을 내렸고, 결국 해당 카드를 구매했다.

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카드를 손에 넣은 강남은 "아, 손 떨려"라며 긴장한 모습을 보였다. 이어 구매한 카드를 바라보며 "나 일해야겠다. 많이 해야겠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 강남과 전 스피드스케이팅 선수 이상화는 2018년 SBS '정글의 법칙 in 라스트 인도양'을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 2019년 3월 열애 사실을 인정했으며, 같은 해 10월 12일 결혼식을 올렸다.