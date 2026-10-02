서인영, 재혼 앞두고 화끈한 연애사…"전 남친 기억 안 날 정도로 많이 만나"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 서인영이 "지금 사귄 남자도 기억이 안 난다. 그 정도로 많이 만났다"라고 솔직하게 밝혔다.

1일 방송된 E채널 새 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'(이하 '유행꼰대')에서는 서인영과 미미미누가 '요즘 연애 트렌드'를 주제로 이야기를 나눴다.

이날 미미미누는 서인영에게 "요즘 연애 트렌드는 '내 연애는 내가 알아서 할게'다. 소개팅 경험이 있냐"라고 물었다. 이에 서인영은 "지금 사람이 소개팅으로 만났다"라며 현재 연인과의 첫 만남을 공개했다. 서인영은 6살 연상의 사업가 연인과 올해 하반기 재혼을 앞두고 있다.

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이어 미미미누는 "연애 횟수 추정이 안 되는 수준이냐"라고 묻자, 서인영은 "그렇다. 내가 한 연애 한다. 지금 사귄 남자도 기억이 안 난다. 그 정도로 많이 만났다"라고 솔직하게 밝혔다.

최근 서인영은 유튜브 채널에서 연애 특강을 진행, 해당 콘텐츠는 454만 뷰가 넘는 등 큰 화제를 모았다.

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서인영은 "아는 걸 이야기 하는 것뿐인데 사람들이 너무 좋아했다"라면서 "연애 특강 중 사타구니 향수 플러팅 이야기를 했는데 난리가 났다. 사타구니에 페로몬 향을 뿌리는 거다"라고 설명했다.

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또한 서인영은 '환승연애' 질문에 아니 근데 "나는 X랑은 끝나면 안 보고 싶다. 뭐 하고 살든지 말든지 별로 안 궁금하다"라고 말했다.

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이에 미미미누는 서인영에게 "연애하면서 매달린 적은 없었냐"라고 물었고, 서인영은 "한 번 매달린 적 있다. 매달린 것보다 '다시 만날까'라고 제안을 해 본 적이 있다"라고 말했다.

하지만 예상치 못한 상황을 마주하게 됐다. 그는 "전 남자 친구가 화장실 갔을 때 우연히 휴대폰을 봤는데 여자 세 명과 연락 중이더라"면서 "여자랑 연락한 건 상관이 없다. 어차피 나랑 헤어졌을 때니까"라고 했다. 이어 "근데 나에게 작업하던 수법을 똑같이 하고 있더라고"면서 "그 모습에 실망해서 집에 찾아갔다가 집에 간 적 있다"라고 당시 상황을 설명했다.

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서인영은 "근데 걔가 '서인영이 나한테 매달리네?'라고 하더라"면서 "거기서 '내가 구질구질했구나'라며 상처받았다"라고 털어놨다.

anjee85@sportschosun.com