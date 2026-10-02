알디원, 美 본격 진출…글로벌 시장 공략

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 알파드라이브원이 글로벌 시장을 공략한다.

알파드라이브원은 2일 0시 미국에서 미니 2집 '언브레이커블 : 소년비스트'를 발매한다.

'언브레이커블 : 소년비스트'편견과 낙인 속에서 흔들리는 청춘의 성장통을 담은 앨범이다. 이번 앨범으로 알파드라이브원은 누적 판매량 200만장을 돌파했다. 또 브리티시 레이브와 펑크 장르의 거친 에너지를 현대적으로 재해석한 타이틀곡 '본 다이어'로는 국내외 주요 음원차트 상위권을 휩쓸었고 음악방송 3관왕까지 차지했다. 이 앨범을 데뷔 후 처음으로 미국에서 정식으로 선보이면서 글로벌 시장으로 폭발적인 상승세를 확장하는 것.

Advertisement

이와 함께 알파드라이브원은 2일 오후 1시 '언브레이커블 : 소년비스트'를 새롭게 즐길 수 있는 디지털 앨범을 발표한다. 디지털 앨범에는 '본 다이어'를 색다른 속도와 무드로 풀어낸 스페드 업 버전과 슬로우 다운 버전이 새롭게 수록된다. 또 멤버별 버전의 앨범마다 앨리즈(공식 팬클럽)에게 전하는 메시지를 담은 '보이스 노트' 트랙도 담긴다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com