BTS, 보고타 명예외빈 됐다…투어 경제효과 406억 예상

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 콜롬비아 보고타의 명예 외빈이 됐다.

보고타시는 9월 30일(현지시각) 법령 413호를 통해 방탄소년단을 명예 외빈으로 공식 지정했다.

명예 외빈은 정치, 공공 서비스, 예술, 스포츠, 과학, 교육 등 다양한 분야에서 시민의 복지나 도시발전에 기여한 저명한 방문객에게 수여하는 명예다. 보고타시는 방탄소년단이 2013년 데뷔 이후 한국 음악과 문화를 알리고 국제적 위상을 높이는데 기여하며 젊은 세대에게 영향력을 미쳐온 점을 높게 평가했다. 현지 매체 엘 우니베르살에 따르면 명예 외빈 지정은 약 10여년 만의 일이다.

Advertisement

카를로스 페르난도 갈란 보고타 시장은 "방탄소년단은 단순한 밴드 그 이상이다. 콘서트를 찾는 사람과 보고타를 방문하는 이들이 도시 자체를 경험하길 바란다"라고 말했다. 이어 "보고타시는 방탄소년단의 방문이 도시에도 특별한 행사라는 점을 인정하며 이들을 이곳의 '명예 외빈'으로 맞이할 것이다"라고 덧붙였다.

방탄소년단은 2일과 3일 양일간 보고타 에스타디오 엘 캄핀에서 남미 투어의 포문을 연다. 방탄소년단의 콜롬비아 완전체 공연은 이번이 처음이다.

Advertisement

방탄소년단의 공연은 보고타 경제 관광에도 긍정적인 영향을 주고 있다. 보고타 관광청 산하 관광관측소는 방탄소년단의 공연을 보기 위해 찾아온 관객들이 식음료 숙박 교통 쇼핑 등에 지출할 금액이 990억 콜롬비아 페소(한화 약 406억원)에 달할 것으로 보고 있다. 실제 항공 수요도 크게 늘었다. 9월 30일부터 4일까지 보고타행 항공 예약은 국내선 59.3%, 국제선 39.5%로 늘었다. 전년 동기 대비 46.6%나 증가한 결과다. 공연 티켓의 18.4%는 콜롬비아 외 국가에서 팔렸다. 이는 현지에서 개최되는 다른 콘서트의 해외 구매 비중보다 2배 가량 높은 수치다.

Advertisement

이에 보고타시는 시청사와 대표적인 랜드마크 토레 콜파트리아를 방탄소년단의 대표색인 보라색으로 물들이고, 공연 당일에는 관광객들을 위한 대중노선을 추가 운영한다. 콘서트 종료 시간에 맞춰 공연장 인근 역에서 주요 지역으로 향하는 8개 노선을 가동하며 실제 이용 수요에 따라 배차 간격도 조정한다.

Advertisement

방탄소년단은 콜롬비아 공연을 마친 뒤 페루 리마, 칠레 산티아고, 아르헨티나 부에노스아이레스, 브라질 상파울루를 찾는다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com