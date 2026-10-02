최예나, '캐치캐치' 신드롬 잇는다…2일 '보기드문 여자' 발표

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 최예나가 대세 굳히기에 돌입한다.

최예나는 2일 오후 6시 새 디지털 싱글 '보기 드문 여자'를 발매한다.

'보기 드문 여자'는 2014년 블락비가 발표한 곡을 재해석한 노래로 나우아임영이 피처링으로 참여했다. 스스로를 '보기 드문 여자'라 말하는 최예나와 그를 향해 직진하는 연하남 나우아임영의 트렌디한 음색으로 남녀의 간질간질한 밀고 당기기를 표현했다. 최예나는 앞서 앙코르 콘서트 '네모로부터 시작된, 잡힐 듯 말 듯한 이세계 : 극장판'에서 무대를 선공개해 기대감을 안긴 바 있다.

Advertisement

최예나는 '캐치캐치'로 국내 주요 음원 차트를 강타했고 스포티파이 1억 스트리밍을 달성하며 활약했다. 이에 단독 콘서트를 성공적으로 개최했고 각종 시상식에서도 트로피를 휩쓸며 뜨거운 인기를 입증했다. 또 주류, 게임, 무선 이어폰, 스킨케어 브랜드 캠페인 모델, 컬러렌즈 브랜드 뮤즈, 파자마 브랜드와 공식 컬래버레이션 등 다양한 분야에서 러브콜을 받으며 'MZ 아이콘'의 행보를 이어가고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com