[공식] '부활남' 구교환·신승호·강기영, 정재형과 만난다…유튜브 '요정재형' 출연

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'의 구교환, 신승호, 강기영이 유튜브 '요정재형'에 출연한다.

'부활남: 더 레드'의 구교환, 신승호, 강기영이 4일 오후 6시 유튜브 '요정재형'에 출연한다. 부활할수록 점차 강해지는 능력을 지닌 석환 역 구교환은 특유의 능청스러운 입담으로 몸을 아끼지 않고 소화한 액션 비하인드를 전하고, 타인을 마음대로 조종하는 미스터리한 인물 블랙 역 신승호는 솔직하고 친근한 반전 매력을 선보일 것으로 기대를 모은다.

여기에 절친 석환과 티격태격하면서도 든든한 버팀목이 되어주는 영하 역 강기영이 유쾌한 현장 비하인드를 전할 예정이다. 뿐만 아니라, 호스트 정재형과의 편안한 대화 속에서 세 배우는 유쾌한 케미스트리와 함께 진솔한 이야기를 전하며 작품에 대한 궁금증을 더할 것이다. 이처럼 구교환, 신승호, 강기영, 그리고 정재형의 특별한 만남은 유튜브 '요정재형'에서 확인할 수 있다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com