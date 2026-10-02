故 최진실, 39세에 떠난 두 남매 엄마..벌써 18주기

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 故 최진실이 세상을 떠난지 벌써 18주년이 지났다. 시간이 흘렀지만 여전히 많은 이들의 기억 속에 살아 있는 이름이다.

故 최진실은 2008년 10월 2일 향년 39세의 나이로 갑작스럽게 세상을 떠났다. 고인은 경기도 양평군 서종면 갑산공원에 잠들어 있다. 가족과 지인들은 물론, 고인을 사랑했던 팬들 역시 매년 추도식을 통해 최진실을 추모하며 그를 기억하고 있다.

1988년 MBC 특채 탤런트로 연예계에 첫발을 내디딘 최진실은 이후 드라마와 영화를 오가며 당대 최고의 스타로 자리매김했다. 특히 드라마 '질투'를 비롯해 '별은 내 가슴에', '그대 그리고 나' 등에서 인상적인 연기를 선보이며 대중적인 사랑을 한 몸에 받았다.

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단순히 높은 인기를 누린 배우에 그치지 않았다. 최진실은 작품마다 자신만의 색깔을 보여주며 폭넓은 연기 스펙트럼을 쌓아갔다. '장밋빛 인생', '내 생애 마지막 스캔들' 등에서는 특유의 친근하면서도 깊이 있는 연기로 시청자들의 마음을 사로잡았다. 웃음과 눈물을 자유롭게 오가는 연기력으로 안방극장을 울리고 웃겼으며, 오랜 시간 대중과 함께 호흡하는 배우로 사랑받았다.

스크린에서도 활약은 이어졌다. 영화 '고스트 맘마', '마요네즈' 등 다양한 작품에 출연하며 브라운관뿐만 아니라 충무로에서도 존재감을 드러냈다. 배우로서 꾸준히 자신의 영역을 넓혀가며 1990년대와 2000년대를 대표하는 스타로 자리했다.

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개인적인 삶 역시 대중의 큰 관심을 받았다. 최진실은 2000년 야구선수 조성민과 결혼해 많은 이들의 축하를 받았다. 이후 두 자녀 환희와 준희를 낳으며 가족을 꾸렸지만, 결혼 생활은 순탄치 않았고 결국 2004년 이혼했다.

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최진실은 이후에도 배우로서 자신의 길을 걸었다. 2008년 MBC 드라마 '내 생애 마지막 스캔들'에서는 주인공으로 열연하며 다시 한번 시청자들의 박수를 받았다. 작품을 통해 여전히 건재한 연기력을 보여주며 배우로서 새로운 전성기를 이어가는 듯했다.

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그러나 그해 10월 2일, 갑작스럽게 세상을 떠나면서 대중에게 큰 충격을 안겼다. 불과 40세의 나이였다. 한 시대를 풍미했던 톱스타의 갑작스러운 비보에 연예계는 물론 대중 역시 깊은 슬픔에 빠졌다.

세월은 흘렀지만 최진실이라는 이름은 여전히 많은 이들의 기억 속에 남아 있다. 수많은 작품을 통해 남긴 연기와 웃음, 그리고 대중과 함께했던 순간들은 지금도 회자되고 있다. 매년 돌아오는 그의 기일마다 팬들과 동료들이 고인을 추모하는 이유이기도 하다.

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사망 18주기를 맞은 올해에도 고인을 향한 추모의 마음은 이어지고 있다. 배우 최진실. 화려했던 스타의 삶은 끝났지만, 그가 남긴 작품과 흔적은 여전히 대중의 곁에 남아 있다.