18기 옥순, '나솔' 악의적 편집 폭로 "소방관 연봉 비하 아냐, 악플 억울해 잠적"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 18기 옥순이 제작진의 악마의 편집에 억울함을 토로했다.

1일 유튜브 채널 '나는술로'에서는 '나는솔로N모솔 아바타 소개팅과 그 이후'라는 제목의 영상이 게재됐다.

18기 옥순은 '나는 솔로' 출연 당시 소방관인 영식과 러브라인을 그렸으나 연봉을 고민하며 "오빠가 아닌 동생으로 보인다"고 발언해 논란을 샀다.

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이에 대해 옥순은 "연봉은 사실 이런 거였다. 연봉이 중요한 것보다는 자격지심 있는 사람은 만날 수가 없다. 내가 먹여 살릴 수도 있고 내가 상황에 따라 돈을 더 낼 수 있지만 그런 거에 자격지심을 느끼는 사람은 안 된다 생각했다. 그러다 연봉까지 나오게 된 것"이라며 "'연봉이 적어서 동생'이라는 건 그렇게 편집할 거라고는 생각을 못했다. 동생이란 말이랑 연봉이랑 말이 아예 다르다. 촬영했던 분들도 다 아는 사실인데 그걸 그렇게 붙인 줄 전혀 몰랐다. 너무 억울했다. 그런 생각을 평소에 단 한 번도 해본 적이 없다"고 악마의 편집을 토로했다.

방송 후 악플에 시달리며 일상생활에 지장까지 생겼다는 옥순은 "연봉 사건이 있을 때 끝나고 갑자기 핸드폰이 막 울리더라. 댓글이 엄청 달리더라. 이런 걸 처음 경험해봤는데 제 입장에서 너무 억울하더라. 다음날 하루 잠수 탔다"고 털놨다.

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또 MBTI에 집착하며 사람을 구분 지은 것에 대해서는 "사실 그런 걸 굳이 따지지 않는다. 방송에서 따졌던 이유는 좋게 표현하고 싶었다"며 "배려가 없다고 표현하기도 뭐하고 '왜 그렇게 행동하냐'고 하기 뭐하니까 에둘러서 좋게 표현할 방법이 없을까 하다 생각했던 거다. 그 때 당시 유행하고 있으니까 그걸 잠깐 인용한 건데 'FT아일랜드'가 됐다"고 해명했다.

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wjlee@sportschosun.com