'해병대 조카 자랑' 유승준, 오늘(2일) 비자 소송 항소심 선고…입국길 열릴까

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[스포츠조선 백지은 기자] 병역 기피 논란으로 입국 금지를 당한 유승준은 한국 땅을 밟을 수 있을까.

2일 서울고법 행정 8-2부 심리로 유승준이 주 로스앤젤레스 총영사를 상대로 제기한 사증발급 거부처분 취소소송 2심 선고 기일이 열린다.

유승준은 1997년 데뷔해 '가위' '나나나' '열정' 등의 히트곡을 발표하며 '아름다운 청년'으로 사랑받았다. 그러나 군입대를 앞둔 2002년 해외 공연을 하고 돌아오겠다며 출국한 뒤 대한민국 국적을 버리고 미국 시민권을 취득하면서 입국 금지 제한 대상으로 분류됐다.

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유승준은 2004년 미국에서 결혼했으며 2015년 LA총영사관에 영리 활동까지 모든 권리를 보장하는 재외동포 비자(F-4)를 신청했다. LA총영사관은 이를 거부했으나 유승준은 행정소송을 제기했다.

유승준은 대법원에서 최종 승소 판결을 받아냈다. 그러나 LA총영사관은 비자 발급을 재차 거부했다. 유승준은 2020년 10월 두 번째 행정소송을 제기했다. 그는 2023년 11월 대법원에서 두 번째 승소 판결을 받았지만, LA총영사관은 다시 한번 비자 발급을 거부했다. 이에 유승준은 3번째 행정 소송을 냈다. 지난해 8월 1심 재판부는 유승준 승소 판결을 내렸지만, LA총영사관 측이 항소했다.

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이후 유승준은 유튜브 채널을 개설하고 한국 입국이 금지되고 병역 기피 논란이 계속되고 있는 현실에 대한 울분을 토로하거나, "너네는 다 약속 지키냐"며 비난 여론에 맞서기도 했다. 또 지난달 29일에는 대한민국 해병대 입대 준비를 하고 있는 조카를 자랑했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com