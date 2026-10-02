장윤정♥도경완, 셋째 생기나…"시어머니 권유, 곧 50세인데"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 장윤정이 셋째 출산 권유를 받은 사실을 털어놨다.

장윤정은 1일 자신의 유튜브 채널에 '내장을 사랑한 그녀의 아버지 근황과 셋째 계획'이라는 제목의 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 장윤정은 식사를 즐기며 추석에 시댁에 방문했던 에피소드를 전했다. 그는 "침구가 마음에 들어 어디 제품인지 어머님에게 여쭤봤는데 단종되기 전에 새 걸 사놓으셨다며 선물로 주셨다. 그러더니 '내가 다 봐줄테니까 셋째 낳아라'라고 하셨다"라고 밝혔다.

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이어 "곧 50세인데 아직도 어른들은 욕심이 있으시더라. '네가 낳는 아이들이 이렇게 다 예쁜데 욕심난다. 아깝다'고 하시더라. 최근 시댁 모임에서 남편의 사촌 여동생이 신생아를 데려왔는데 내가 미쳤다. 얼마나 오랜만에 만지는 말캉한 느낌인지…. 기분이 좋았다. 어머님이 그걸 보시고 '아 맞다. 윤정이 아기 좋아하지' 이렇게 되신 거다. 나도 어머님이 (셋째) 생각은 다 접으신 줄 알았는데 농담이 아니라 진지하게 말씀하셔서 깜짝 놀랐다"고 고백했다.

1980년 생인 장윤정은 2013년 도경완과 결혼해 슬하에 아들 연우 군과 딸 하영 양을 두고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com