한석준 아나, 캐나다서 뺑소니 당했다 "렌터카 박고 도망가, 경찰서 서류 작성 중"

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[스포츠조선 김소희 기자] 한석준 아나운서가 캐나다 여행 중 뺑소니 사고를 당해 경찰에 신고했다.

2일 한석준은 자신의 SNS 계정을 통해 캐나다에서 주차된 렌터카를 다른 차량이 들이받고 달아나는 사고를 당했다고 알렸다.

한석준은 "워터루의 월마트 주차장에서 뺑소니당했다. 월마트 들어왔다 나와 보니 누군가 우리 렌터카를 박고 도망갔다. 어떻게 해야 하냐. 일단 보험 신고하러 가는 중"이라며 당황스러운 상황을 전했다.

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해외에서 갑작스럽게 차량 사고를 당한 만큼 한석준 역시 팬들에게 도움을 요청했다. 게시물을 접한 팬들은 걱정스러운 마음을 드러내며 "잘 해결되길", "외국이신 것 같은데 어떻게 하냐", "해외 오자마자 무슨 일이냐" 등의 반응을 보였다.

일부 팬들은 구체적인 대처 방법을 전하며 도움을 건넸다. "보험사에 바로 신고하라", "CCTV 영상을 바로 확보하길 바란다", "경찰서에 신고해라" 등의 조언이 이어졌다.

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이에 한석준은 이후 다시 SNS를 통해 상황을 알렸다. 그는 "조언 주신 분들 모두 고맙다. 경찰서에서 서류 작성 중"이라며 "남은 일은 문제없길..."이라고 덧붙였다.

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갑작스럽게 해외에서 차량 사고를 겪었지만, 인명피해는 없는 것으로 보인다. 한석준은 경찰 신고와 보험 절차 등을 밟으며 사고 수습에 나선 것으로 전해졌다.

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한편, 한석준은 2003년 KBS 29기 공채 아나운서로 입사, 2015년 퇴사 후 프리랜서로 활약 중이다.