이서진, 스태프 살피는 리센느에 "너네 떴잖아, 눈치 안 봐도 돼" ('비서진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이서진이 '대세' 리센느에게 거침없는 연예계 생존 조언을 해 눈길을 끈다.

오는 2일 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 평균 나이 20.6세 걸그룹 리센느를 자본주의로 물들이는 비서진의 모습이 공개된다.

이날 평균 나이 20.6세의 순수한 매력을 자랑하는 리센느가 'my 스타'로 등장한 가운데, 비서진의 자본주의 교육을 직면하며 큰 충격에 빠진다. 틈만 나면 이어지는 혹독한 자본주의 특강에 급기야 리더 원이마저 "나 (자본주의) 누리고 있었네..."라며 뼈를 때리는 깨달음을 얻어 현장을 폭소케 했다는 후문이다.

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특히 리센느의 리더 원이와 막내 메이가 비서진의 논스톱 '자본주의 세뇌 교육'에 제대로 휘말린다. 가챠샵에서 장난감을 뽑으며 소확행을 만끽하는 원이와 메이에 이서진은 "돈을 많이 벌면 행복은 오게 되어 있다"라고 말하며, 장소를 불문하고 철저한 자본주의 철학을 펼쳤다는데, 과연 사회 초년생 리센느를 물들일 비서진표 '자본주의 교육'은 어떤 모습일지 관심이 모인다.

한편, 리센느의 화보 촬영 현장에서는 비서진의 '연예인 특강'이 이어진다. 촬영을 준비하는 스태프들을 살펴보던 리센느에 비서진은 "너네 떴잖아, 눈치 안 봐도 돼"라며 오히려 당당하게 행동할 것을 독려한다. 여기에 비서진은 연예계 선배로서 '연예인 병 관리법'까지 전수하며, 어디서도 들을 수 없는 현실적인 조언에 리센느 역시 감탄을 금치 못했다고.

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대세 걸그룹 리센느도 피해 갈 수 없는 비서진만의 자본주의 특강은 오늘(2일) 밤 10시 30분에 스페셜 확대 편성으로 방송되는 SBS '비서진'에서 확인할 수 있다.