‘암살자(들)’ 논란, 유해진 자택까지 덮쳤다…보수단체 집회 신고에 신변 우려[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 출연 배우 유해진의 집 앞까지 번졌다. 작품을 비판해온 보수단체가 유해진 자택 인근 집회를 신고한 사실이 알려지면서 논쟁이 영화 밖으로 과도하게 확장되는 것 아니냐는 우려도 커지고 있다.

2일 관련 업계에 따르면 보수단체 신자유연대 측은 최근 유해진 자택 앞에서 집회를 열기 위한 신고를 마쳤다.

집회 신고서에는 유해진과 영화 '암살자(들)' 제작사를 규탄하는 취지의 내용이 담겼으며 집회 기간은 이달 초부터 말까지로 기재된 것으로 전해졌다. 신고 인원은 20명가량이며 현장에는 방송 차량과 음향 장비 등을 사용하는 계획도 포함된 것으로 알려졌다.

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논란은 집회 신고 자체에만 그치지 않았다. 해당 단체 관계자가 SNS에 유해진의 자택으로 추정되는 건물 사진과 위치를 짐작할 수 있는 정보까지 공개하면서 온라인에서는 사생활 침해와 신변 안전을 우려하는 반응이 이어지고 있다.

영화에 대한 비판과 출연 배우 개인의 거주지를 찾아가는 행동은 분리해서 봐야 한다는 지적도 나온다. 작품 속 역사적 해석이나 정치적 메시지를 둘러싼 논쟁이 배우의 사적 공간까지 향하는 것은 지나치다는 반응이다.

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'암살자(들)'은 1974년 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 한 작품이다. 허진호 감독이 연출하고 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했다.

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영화는 실제 사건을 바탕으로 당시 정권과 정보기관을 둘러싼 여러 의혹과 가설을 영화적으로 재구성했다. 이 과정에서 일부 정치권과 관련 단체들은 작품이 박정희 전 대통령과 중앙정보부를 사건의 배후로 연상시키게 만든다며 역사 왜곡 문제를 제기했다.

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논란이 거세지자 제작진은 영화가 특정한 역사적 결론을 확정하기 위한 작품이 아니라는 입장을 밝혔다. 실제 사건과 기록에 영화적 상상력을 더한 극영화이며 특정 인물을 실제 사건의 배후로 규정하려는 의도 역시 없었다고 설명했다.

하지만 제작진의 해명 이후에도 공방은 계속됐다. 일부 정치권에서는 중국계 자본 유입 의혹까지 제기했고 제작사 하이브미디어코프는 이에 대해서도 중국 자본 없이 국내 자본으로 제작한 작품이라고 반박했다.

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불똥은 출연 배우와 관람객에게도 튀었다. 유해진과 이민호가 광고 모델로 활동하는 브랜드를 거론하며 불매를 주장하는 글들이 등장했고 영화를 관람한 뒤 긍정적인 감상평을 남긴 이영애 등 동료 배우의 SNS에도 비판 댓글이 달렸다.

영화계 일각에서는 작품에 대한 비판은 얼마든지 가능하지만 창작자나 배우 개인을 향한 공격으로 확대되는 것은 경계해야 한다는 목소리가 나오고 있는 상황이다.

개봉 이후 연일 새로운 논란을 낳고 있는 '암살자(들)'이 이번에는 유해진의 집 앞까지 집회 신고가 이뤄지면서 작품을 둘러싼 공방이 어디까지 확산될지 이목이 집중된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com