한해, 주식 투자→사업 실패까지.."2년 만에 손실만 1억 5천" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 한해가 투자 실패담에 이어 사업 실패까지 고백한다.

오는 5일(월) 방송되는 JTBC 예능 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영) 15화에서는 퇴사 후 구직 활동을 중단한 '쉬었음 청년' 커플이 등장해 연애전쟁을 펼치는 가운데, 특별 외교관 한해가 사업과 투자 실패 경험담을 공개해 스튜디오를 들썩이게 한다.

번아웃으로 퇴사한 '쉬었음 남친'이 전재산을 주식에 올인했다고 밝히자 김희철과 한해의 눈가가 촉촉(?)해진다. 심지어 여친의 여유자금까지 일부 투자해 70% 손실을 봤다는 말에 이효리는 "큰일이다"라며 경악한다. 이에 한해는 "나도 하이닉스를 260층에 들어갔다가 피를 봤다"라며 본인의 쓰라린 첫 주식 도전기를 털어놓으며 '쉬었음 남친'의 아찔한 투자에 걱정을 드러낸다.

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이어 한해는 투자 실패담에 이어 사업 실패담까지 거침없이 고백한다. 막연하게 카페 창업을 하고 싶다는 '쉬었음 여친'의 모습에 한해는 또다시 고개를 절레절레 흔들더니 "카페 망해본 적이 있다"고 밝힌다. 급기야 "2년 만에 1억 5천에서 2억 정도의 손실이 났다"라며 한 맺힌 경험담과 함께 '쉬었음 여친'의 카페 창업계획을 제 일처럼 뜯어말리며 과몰입러다운 면모를 폭발시켜 웃음을 자아낸다.

그런가 하면, 한해는 "'연애전쟁'이 '솔로지옥'보다 훨씬 자극적"이라며 '쉬었음 청년' 커플의 사연에 시시각각 표정이 바뀌는가 하면, 솔직 입담까지 터트렸다는 후문. 한해의 두 번의 쓰라린 경험(?)까지 소환하게 만든 '쉬었음 청년' 커플의 사연과 한해의 과몰입 활약은 '연애전쟁' 본방송에서 확인할 수 있다.

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한편, '연애전쟁'은 매주 월요일 밤 9시 50분 JTBC에서 방송된다.