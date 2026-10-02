'윤후 아빠' 윤민수, 무대 앞두고 돌연 눈물에 깜짝...10살 반려견 언급 '울컥' ('고막남친')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 윤민수가 무대를 앞두고 돌연 눈물을 보인다.

2일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 윤민수, 로이킴, 우디·보라, 박재정이 출연한다.

윤민수는 피아노 연주와 목소리에만 집중한 담백하면서도 깊이 있는 무대를 선보인다. 이날 파격적인 헤어스타일로 등장한 윤민수에게 성시경이 "애완 앵무새를 데리고 나온 줄 알았다"며 놀라자, 윤민수는 독특한 헤어스타일의 탄생 비화를 공개해 웃음을 안긴다. 아들 윤후가 리메이크한 성시경의 '좋을텐데' 이야기가 나오자 성시경은 "노래가 많다. 앞으로 계속해도 된다"며 반가운 마음을 드러냈다는 후문이다. 이어 윤민수는 김나영의 '봄 내음보다 너를' 무대를 앞두고 돌연 눈물을 보여 모두를 놀라게 한다. 그 이유로 10살 반려견을 언급했다고 전해져 어떤 사연이 숨어 있을지 궁금증을 더한다.

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로이킴은 이날 KSPO DOME 콘서트 매진 소식을 전하며 "썸남, 썸녀가 보기 좋은 공연"이라고 높은 커플 매칭 성공률을 자신해 눈길을 끈다. 이어 콘서트 맛보기로 대표곡들을 라이브로 선보이며 현장을 감성으로 물들인다. 또한 로이킴은 신곡 '크게 울어라'와 함께 노래가 나오면 무조건 울어야 하는 신개념 '눈물 챌린지'를 소개하고 성시경에게 즉석 동참을 제안한다. 이에 로이킴은 무릎을 꿇고, 성시경은 급기야 무대를 구르며 과몰입 열연을 펼쳤다고 전해져 두 사람이 만들어낼 유쾌한 장면에도 기대가 더해진다.

우디와 보라는 프리스타일의 'Y'를 가창하며 2000년대 '도토리 감성'을 소환한다. 신곡 '마침표'를 함께 발표한 두 사람은 우디의 팟캐스트를 통해 인연을 맺게 된 비하인드도 공개한다. 데뷔 16년 만에 솔로를 준비 중인 보라는 "노래와 댄스 레슨을 받고 있다"며 근황을 전하고, 파워풀한 독무부터 우디와의 페어 댄스까지 녹슬지 않은 춤 실력을 보여준다. 우디는 성시경을 "전설의 포켓몬 같은 존재"라고 표현하며 남다른 팬심을 드러내 훈훈함을 더한다.

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박재정은 듀엣 코너 '두 사람'의 25번째 주인공으로 출격해 성시경과 대표곡 '헤어지자 말해요'를 함께 부른다. '슈퍼스타K5' 우승과 함께 만 17세에 데뷔한 그는 "당시 저에게 큰 관심이 없었다"며 "20대에는 원 없이 질투하고 부러워했다"고 솔직하게 고백한다. 이어 성시경의 보컬 포인트를 정확히 짚어낸 성대모사로 뜻밖의 호응을 얻은 뒤, 성시경의 노래 '아니면서'를 자신만의 감성으로 소화한다. 이에 성시경은 "제가 부른 것보다 7배는 더 좋다"며 극찬을 아끼지 않았다고. 또한 박재정은 한층 깊어진 감성을 담은 신곡 '계절의 끝' 무대를 최초 공개하며 가을밤의 감성을 더할 예정이다.

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한편, KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 2일 밤 10시 10분 방송된다.