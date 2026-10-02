차태현, 연기력 셀프평가 "어떤 역할이든 똑같아, 단점이자 장점"(밈PD)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 차태현이 데뷔 30년을 넘긴 소감과 함께 AI의 등장으로 달라진 배우의 현실에 대해 솔직한 이야기를 털어놨다.

1일 유튜브 채널 '밈PD'에는 "은취공에 기사님이 오셨어요 | 밈타쿠의 은밀한 만남 외전 with 개인적인 택시"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 차태현이 출연해 미미와 다양한 이야기를 나눴다.

이날 미미는 차태현에게 "처음 데뷔하셨을 때랑 지금 30주년이 넘었는데 가장 달라진 마음가짐이 뭐냐"고 물었다.

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이에 차태현은 "마음가짐은 지금 거의 도인이다"라고 답하며 지나온 시간을 돌아봤다. 그는 "그동안 우여곡절이 많았다. 기복 없어 보이지만 사실 기복이 어떻게 없냐. 연예인병도 걸렸었다"라고 솔직하게 털어놨다.

30년이 넘는 시간 동안 배우로 활동하며 순탄한 순간만 있었던 것은 아니었다는 것. 그럼에도 차태현이 배우라는 직업을 향해 품어온 마음만큼은 변하지 않았다고 밝혔다.

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차태현은 "나는 어릴 때부터 꿈이 죽을 때까지 배우하고 싶었다. 모든 배우가 그럴 거다. 배우 장점이 죽을 때까지 그 나이에 맞는 연기를 할 수 있지 않냐"고 말했다.

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배우라는 직업의 가장 큰 매력으로 '나이에 맞는 연기'를 꼽은 차태현. 어린 시절부터 품어온 배우의 꿈을 오랜 시간 이어온 그에게 예상하지 못했던 변수가 등장했다. 바로 AI였다.

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차태현은 "AI 나올지 꿈에도 몰랐다. 이런 시대가 올지 몰랐다"면서 "AI 없으면 그냥 편안하게 살 것 같은데 '아, 이게 아니네' 하면서 계속 뭔가를 하게 되고 도전하게 된다"고 이야기했다.

급변하는 시대 속에서 배우로서 새로운 고민이 생겼다는 의미다. 차태현은 하나의 분야에만 머무르기보다는 다양한 활동을 시도하며 자신의 영역을 넓혀왔다. 이에 대해서도 그는 특유의 솔직한 입담으로 자신을 돌아봤다.

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그는 "내가 이것저것 많이 하지 않냐. 한 우물 파기엔 지겹다"면서 "대신 깊이가 없다"고 셀프 디스해 웃음을 안겼다.

이에 미미가 "모든 역할을 봐도 선배님이다"라고 위로하자 차태현은 자신의 연기 스타일에 대해서도 솔직하게 설명했다.

차태현은 "내가 그렇게 만드는 거다. '사카모토'를 하든 '비바블루스'를 하든 다 내가 나온다. 그게 내가 원하는 스타일"이라면서 "좋게 얘기하면 여러 가지 할 수 있는 거고 나쁘게 말하면 똑같다는 것"이라고 인정했다.

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자신이 맡은 캐릭터마다 완전히 다른 사람이 되기보다는, 어떤 작품에서도 결국 '차태현다운 모습'이 묻어나는 것이 자신의 스타일이라는 설명이다. 장점과 단점이 명확한 만큼 그 역시 이를 있는 그대로 받아들이고 있었다.

그러면서도 차태현은 "모든 사람이 다 장단점이 있다. 그걸 다 잘할 수 있는 사람은 흔치 않다"며 자신의 강점을 긍정적으로 바라봤다.

이어 "요즘 시대는 또 멀티를 반기는 시대가 돼 다행이라고 생각한다"고 덧붙였다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com