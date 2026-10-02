'나연 닮은꼴' 미르 아내, 시댁서 일하다 폭발 "왜 아들 하나만 낳았어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 엠블랙 미르의 아내가 며느리의 설움을 토로했다.

1일 유튜브 채널 '방가네'에서는 '과수원 집으로 시집 온 며느리의 일상ㅋㅋㅋㅋ당근 흔듭니다'라는 제목이 영상이 게재됐다.

미르의 아내와 큰누나는 부모님의 과수원에서 열심히 사과를 포장하고 있었다. 어머니는 "손님들 거 같으면 너희들 시키지도 않는다"고 했지만 일하는 아내의 모습을 찍는 미르는 "왜 우리 아내 일 시키냐"고 토로했다.

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어머니는 "그런 것도 안 하면 어떡하냐"고 맞섰고 아내는 "난 내 거 챙기라고 나오라는 줄 알았다"고 우는 척을 했다. 명절을 맞아 가족들에게 돌릴 사과를 포장한 것. 미르는 "우리는 집에 가면 사과 사서 먹는다. 사과 안 줘서"라고 토로했고 어머니는 "확실히 효선이가 손이 빠르다"고 아랑곳하지 않고 딸을 칭찬했다. 이에 미르는 "왜 우리 아내 일 못한다고 구박하냐"고 모함해 웃음을 안겼다.

두 사람의 불만은 여기서 끝나지 않았다. 박스에 사과를 담아주자 미르는 "왜 이 박스에 주냐. 우리는 왜 못난이 사과를 이렇게 많이 주냐"고 토로했고 어머니는 "많이 주려고 하는 것"이라 밝혔다.

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하지만 결국 폭발한 미르의 아내. 아내는 "엄마 왜 아들 하나 낳았어"라며 "아들 하나 더 낳아. 기왕이면 내가 형님으로"라며 며느리의 설움을 토로했다.

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한편, 엠블랙 미르는 지난해 12월 2살 연상의 필라테스 원장과 결혼했다. 최근 유튜브를 통해 얼굴을 공개한 아내는 '환승연애' 나연 닮은꼴로 큰 화제가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com