'43세' 박한별, 김밥집에 취직했다..생애 첫 아르바이트→계산 실수할까 ‘초긴장’

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박한별(43)이 데뷔 이후 처음으로 아르바이트에 도전하며 색다른 일상을 공개했다.

지난달 30일 채널 '박한별하나'에는 김밥집에서 일일 아르바이트생으로 근무하는 모습을 담은 영상이 올라왔다. 영상의 제목은 '박한별의 인생 첫 알바 체험, 김밥집 오픈 준비하기'다.

이날 박한별은 경기도 성남의 한 복합상가에 위치한 김밥집을 찾아 첫 출근에 나섰다. 가게에 들어선 그는 "오늘 취직했다. 첫 출근이다"라며 장난스럽게 소감을 전했다.

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박한별이 일하게 된 곳은 과거 함께 활동했던 스타일리스트가 운영하는 매장이었다. 그는 "예전에 드라마를 많이 찍을 때 함께 다니던 언니"라며 지인을 소개한 뒤, 김밥집을 운영하고 있다는 이야기를 처음 들었을 당시에는 상당히 의외였다고 말했다.

그러면서도 "진심을 다해서 하더니 이렇게까지 성장한 게 정말 대단하다"며 친구의 새로운 도전을 응원했다.

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유니폼으로 갈아입은 박한별은 주방으로 들어가 본격적인 업무를 시작했다. 달걀을 깨고 햄을 손질하는 것은 물론, 김밥에 들어갈 지단을 부치는 등 다양한 준비 작업에 참여했다.

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처음 경험하는 일이었던 만큼 실수도 있었다. 업무를 시작한 지 얼마 되지 않아 손목에 피로감을 호소하는가 하면, 지단을 부치는 과정에서도 여러 차례 시행착오를 겪었다.

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특히 김밥집 사장이 "아르바이트를 해본 적이 한 번도 없느냐"고 묻자 박한별은 "한 번도 없다"고 답했다. 어린 시절부터 연예계 활동을 시작해 일반적인 아르바이트를 경험할 기회가 없었다는 설명이다.

주방 업무에 이어 매장 운영도 체험했다. 해당 매장은 키오스크 대신 직원이 직접 고객의 주문을 받고 계산하는 방식으로 운영되고 있었다. 박한별은 계산 과정에서 실수할까 걱정하는 모습을 보였고, 사장이 정산 과정에서는 금액이 조금이라도 맞지 않으면 안 된다고 설명하자 긴장한 표정을 지었다.

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그러나 이내 마음을 다잡고 직접 주문을 받아보며 새로운 업무에 도전했다.

업무 도중에는 김밥과 토마토 라면 등 매장 메뉴를 직접 맛보기도 했다.

박한별은 이번 경험을 통해 김밥집 오픈 준비부터 재료 손질, 주문 접수까지 다양한 업무를 직접 체험했다. 자신의 채널을 통해 평소와는 다른 모습을 보여주며 팬들에게 색다른 재미를 선사했다.

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한편 박한별은 2017년 결혼해 두 아들을 두고 있으며, 현재 제주도에서 카페를 운영하는 한편 유튜브를 통해 일상을 공개하고 있다.

tokkig@sportschosun.com