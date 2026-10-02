최강희, 연예계 은퇴까지 고민하더니...친구 집 지하에서 연기 연습 "5년 만에 복귀" ('전참시')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 연예계 은퇴까지 고민했던 최강희가 5년 공백 끝 배우로 돌아온 설레는 복귀 과정을 공개한다.

내일(3일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 노시용, 연출 채현석·김해니·이다운·서예나·강연주, 작가 여현전) 418회에서는 5년 만에 배우로 돌아온 최강희가 출격한다.

여전히 절친의 집에서 생활 중인 최강희는 친구 어머니가 차려둔 아침밥으로 하루를 시작한다. 정성스러운 수육과 파김치에 조리법까지 적혀 있지만, 최강희는 육수를 어떻게 활용해야 할지 몰라 헤매다가 결국 어머니에게 전화를 건다고. 아침부터 허당미를 발산한 그는 식사를 마치자마자 턱걸이와 복근 운동에 돌입하더니 돌연 연극 대사를 읊으며 연습을 시작해 변함없는 엉뚱한 본캐를 보여준다.

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최강희는 현재 생애 첫 연극 '클로저'에서 사진작가 '안나' 역을 맡아 관객들과 만나고 있다. 오랜 공백 후 연기 복귀작으로 처음 도전하는 연극인 만큼 매일같이 연습에 매진하고 있다고. 특히 친구가 연습을 위해 꾸며준 지하 공간에서 소품부터 상대 배우역의 오디오까지 직접 준비해 키스신부터 감정 연기까지 실제 공연처럼 반복하는 모습이 눈길을 끌 예정이다.

"안나에 관해서라면 대답하지 못할 것이 없다"고 자신할 정도로 캐릭터 연구에 몰두했다는 최강희. 연습을 마친 뒤 이동하는 차 안에서도 대본을 놓지 않는 등 5년 만의 복귀를 향한 뜨거운 열정을 드러낸다고 해 기대를 모은다.

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엉뚱하고 사랑스러운 일상과 연기를 향한 진지한 몰입을 오가는 최강희의 배우 복귀 과정은 내일(3일) 토요일 밤 10시 20분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.