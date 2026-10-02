'이효리♥' 이상순, 활동중단 한달 만 돌아왔다..미주신경 저하 딛고 DJ 복귀 "오랜만"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이상순이 건강 문제로 활동을 잠시 중단한 지 약 한 달 만에 라디오 DJ로 돌아왔다.

이상순은 지난 1일 자신의 SNS에 "오랜만"이라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 공개했다. 공개된 사진 속 이상순은 오후 4시 생방송 시작을 앞두고 라디오 부스에서 방송을 준비하고 있는 모습이다.

이상순의 복귀 소식에 그를 기다려온 청취자들의 반응도 뜨거웠다. 팬들은 "역시 우리 디제이가 최고", "순디의 컴백 목소리 듣고 싶었다", "시월 순디가 돌아왔다", "환영한다", "반갑다", "귀가 정화되는 기분" 등의 반응을 보이며 반가움을 드러냈다. 이에 이상순은 자기를 기다려준 팬들의 응원에 화답하며 해당 메시지를 공유, 고마운 마음을 전했다.

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앞서 이상순은 지난 8월 26일 갑작스러운 컨디션 난조로 자신이 진행하던 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' 생방송에 불참한 뒤 휴식에 들어갔다.

당시 소속사 안테나는 이상순이 병원에서 치료와 검사를 받은 결과 '미주신경 기능 저하' 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 소견을 받았다고 밝혔다. 이에 이상순은 회복에 집중하기 위해 라디오 진행을 잠시 중단했다.

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이상순 역시 직접 자신의 건강 상태를 알리며 팬들과 청취자들에게 상황을 설명했다. 그는 "갑자기 컨디션이 좋지 않아 라디오 진행이 어려웠다"며 여러 검사와 상담을 진행했다고 밝혔다.

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이어 "충분히 안정을 취하며 쉬면 서서히 회복될 수 있다고 한다"며 "이번 기회에 충분한 시간을 갖고 좀 더 확실하게 건강을 회복해서 돌아가겠다"고 전했다.

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이상순이 회복에 집중하는 동안 '완벽한 하루 이상순입니다'는 스페셜 DJ 체제로 운영됐다. 토마스 쿡을 시작으로 성진환, 권진아, 정재형 등이 차례로 마이크를 잡으며 이상순의 빈자리를 채웠다.

그동안 스페셜 DJ들의 진행으로 프로그램을 이어온 가운데, 약 한 달간 충분한 휴식을 취하며 회복에 집중한 이상순이 마침내 자신의 자리로 돌아왔다. 오랜만에 청취자들과 다시 마주한 이상순의 복귀에 팬들 역시 뜨거운 환영을 보내며 반가운 마음을 전하고 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com