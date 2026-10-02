장윤정 "친모 절연 후 가족 아무도 없는 줄 알더라, 눈물 꾹 참아" 父 공개 후 심경

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 장윤정이 아버지를 최초로 공개한 후 심경을 밝혔다.

1일 장윤정의 유튜브 채널에서는 '내장을 사랑한 그녀의 아버지 근황과 셋째 계획'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난 영상에서 처음으로 아빠를 공개한 장윤정. 이후 제작진을 만난 장윤정은 "영상을 찍으면서 느낀 게 아빠가 날 보는 걸 귀찮아하는 줄 알았다. 근데 너무 좋아하더라. 그거랑 '나와 둘만의 시간이 필요하셨구나'라는 걸 처음 알았다"며 "어려운 시절 빼고는 아빠와 둘만의 시간을 보낸 적이 없다. 영상을 찍고 아빠의 반응을 보면서 '아빠가 이걸 바라고 있었구나' 하는 생각이 들었다"고 밝혔다.

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예상보다 더 좋은 반응에 놀랐다는 장윤정은 "우리 영상을 놓고 다른 유튜버들이 리뷰처럼 얘기하더라. 그분들도 얘기한 게 '윤정 씨가 아버지하고 잘 지내고 있는걸 모르고 있는 사람이 많았겠다'고 얘기하더라. 명절이면 너무 외로웠겠다고 걱정을 했다더라. 근데 잘 지내는 모습 보니 좋다고 하셨다. 너무 얘기를 안 했더니 주변에 아무도 없는 줄 아셨나 보다. 댓글이 다 눈물난다 하는데 촬영하면서도 내가 눈물을 엄청 참았다"고 고백했다.

장윤정은 "아빠가 '윤정이 혼자 있지'라는 생각이 들었다 얘기하는데 눈물이 날 뻔했다. 아빠가 이기적으로 혼자 그런 생각을 한다고 해서 미웠다고 하지 않았냐. 근데 그 얘기했더니 눈물이 나더라. -근데 내가 울면 다 무너진다"고 눈물을 참았던 이유를 밝혔다.

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한편, 장윤정은 지난 2013년 부모의 이혼 소송 과정에서 모친과 금전적 갈등을 겪으며 절연했다. 이후 장윤정의 모친 육 씨는 최근 딸의 이름을 사칭하며 3000만 원대 투자 사기 행각을 벌인 혐의로 징역 10개월을 선고 받았으며, 이에 불복해 항소했다.

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wjlee@sportschosun.com