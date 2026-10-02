"죽지 마세요" 김혜자, 85세에 꺼낸 인생 이야기..숨겨온 상처와 불안 고백 ('김혜자의안부')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김혜자의 65년 연기 인생과 오랜 나눔의 시간을 돌아본다.

65년 동안 수많은 인물을 연기해온 배우 김혜자. 하지만 카메라 밖의 그는 상처와 불안을 품고 살아온 한 사람이었다. 삶의 가장 어두운 시간을 지나던 중 우연히 아프리카로 향한 그는 그곳에서 고통받는 아이들과 마주했고, 그 만남을 계기로 오랜 시간 나눔을 이어왔다. 누군가를 살리기 위해 내민 손은 수많은 삶을 바꿨고, 결국 그 자신에게도 다시 살아갈 힘이 됐다.

SBS 특집 다큐멘터리 '김혜자의 안부-죽지 마세요'는 85세 배우 김혜자가 돌아보는 연기 인생과 오랜 나눔의 여정을 담는다. 화려한 필모그래피 뒤에 있던 상처와 불안, 그리고 타인의 아픔과 연결되며 삶의 의미를 다시 찾아온 시간을 따라간다.

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다큐멘터리는 '국민 배우 김혜자'를 조명하는 데서 그치지 않는다. 특별하거나 강한 누군가가 아니라, 흔들리고 아파하면서도 다른 이의 손을 놓지 않았던 한 인간을 통해 서로를 포기하지 않는 마음이 어떻게 한 사람의 삶을 살릴 수 있는지 이야기한다.

내레이션은 배우 이병헌이 맡아 김혜자의 65년 연기 인생과 나눔의 여정을 깊이 있는 목소리로 전한다. 봉준호 감독을 비롯해 이정은, 이세영, 고두심, 한지민, 최강희, 류덕환, 손호준 등 김혜자와 인연을 맺어온 이들도 출연해 저마다 기억하는 '배우 김혜자'와 '인간 김혜자'의 이야기를 들려준다.

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김혜자가 오랫동안 친선대사로 함께해온 국제구호개발 NGO 월드비전과 수많은 후원자의 이야기도 담겼다. 한 사람에게서 시작된 나눔이 또 다른 사람에게 이어지고, 그렇게 이어진 마음이 누군가에게 다시 살아갈 힘이 되는 과정을 보여준다.

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85세, 연기 인생 65년. 김혜자가 우리에게 건네는 안부는 단순하다. "죽지 마세요." 서로를 안쓰러워하고 아끼며 끝내 포기하지 않는 마음이 누군가를 살리고, 때로는 손을 내민 사람 자신까지 다시 살게 한다는 희망의 이야기다.

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SBS 특집 다큐멘터리 '김혜자의 안부-죽지 마세요'는 10월 4일(일) 밤 11시 5분에 방송된다.