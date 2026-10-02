'시험관 2차 실패' 박하나, ♥김태술과 아픔 딛고 2세 재도전 "천사 기다려"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박하나와 전 농구선수 김태술 부부가 시험관 시술에 다시 도전한다. 두 차례 실패를 겪은 뒤 한동안 숨을 고르던 박하나는 "여름이 지나면 다시 해보겠다"고 밝혔던 계획대로 다시 2세 준비에 나선 것으로 전해졌다.

박하나는 앞서 자신의 SNS를 통해 시험관 2차 실패 소식을 직접 알린 바 있다. 당시 그는 시술에 사용했던 주사기들을 하트 모양으로 정리한 사진과 함께 "2차 실패"라고 담담하게 상황을 전했다.

곧바로 포기하지는 않았다. 며칠 뒤에는 "3차 시작"이라며 재도전을 알렸고 엽산과 이노시톨, 오메가3 등을 꾸준히 챙겨 먹으며 몸 상태를 관리하고 있다고 밝혔다.

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김태술 역시 그 과정에서 박하나 곁을 지켰다. 박하나는 남편과 손을 꼭 잡은 사진을 공개하며 힘든 시술 과정에 함께해주는 남편에게 고마움을 전했다.

하지만 시험관 시술은 생각보다 쉽지 않았다. 지난 6월 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연한 박하나는 최여진에게 2세 준비 상황을 묻는 질문을 받고 솔직하게 속내를 털어놨다.

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그는 쌍둥이를 원해 시험관을 선택했지만 영양제 등 몸 관리가 충분히 되지 않은 상태에서 바로 시술을 시작해 생각보다 과정이 힘들었다고 설명했다. 이어 날씨가 좋아지는 시기에는 잠시 마음을 내려놓고 쉬어가기로 했다며 여름이 지나면 다시 한 번 도전해볼 생각이라고 밝혔다.

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실제로 이후 박하나는 여행과 일상을 즐기며 몸과 마음을 추스르는 시간을 보냈다. 김태술과 결혼 1주년을 맞아 싱가포르 여행을 떠나는가 하면 남편이 직접 차려준 생일상을 공개하는 등 달달한 신혼 근황도 전했다.

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두 사람은 2025년 6월 결혼했다. 박하나는 결혼 전부터 2세 계획을 공개적으로 밝혀왔고 김태술 역시 아이를 원하는 마음을 드러낸 바 있다.

박하나는 시험관 과정에서 실패 소식까지 숨기지 않고 공유해왔다. 그때마다 "언젠가 찾아와 줄 천사를 기다린다"는 마음을 전하며 다시 도전할 의지를 보여왔다. 다시 시작된 2세 준비에 팬들의 응원도 이어지고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com