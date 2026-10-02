'15세 연하♥' 아내 팔짱에 식겁한 송기윤…"이거 놔, 남이 보면 불륜인 줄"

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 송기윤이 15세 연하 아내 김숙진 씨의 팔짱에 장난스럽게 반응하며 웃음을 안겼다.

지난 1일 방송된 MBN '특종세상'에서는 송기윤과 김숙진 씨가 함께 시간을 보내는 모습이 공개됐다.

이날 두 사람은 손을 꼭 붙잡고 나란히 길을 걸으며 이야기를 나눴다. 김숙진 씨가 자연스럽게 남편의 팔에 팔짱을 끼자 송기윤은 장난스러운 표정으로 이를 풀어냈다.

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송기윤은 "이거 놔줘. 남이 보면 불륜인 줄 알아"라며 주변을 의식하는 모습을 보였다. 김숙진 씨가 "아이 하던 대로 해"라고 말했지만 송기윤은 계속해서 "아이 불륜으로 봐"라고 웃으며 사양했다.

그러자 김숙진 씨는 다시 남편의 팔을 붙잡으며 "괜찮다. 이 동네 사람들은 우리를 다 안다"고 받아쳤다. 남편의 장난을 여유롭게 받아넘기는 아내의 모습에 두 사람 사이의 편안한 분위기도 엿보였다.

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한편 송기윤은 1970년대 MBC 공채 탤런트로 데뷔해 다양한 드라마와 작품에 출연했다. 15세 연하 김숙진 씨와 결혼해 슬하에 두 자녀를 두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com