김성령X김인우, '부활남: 더 레드' 속 신스틸러…몰입감 더했다

사진 제공=롯데엔터테인먼트

사진 제공=롯데엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'의 김성령과 김인우가 극에 몰입감을 더했다.

김성령이 '부활남: 더 레드'에서 베일에 싸인 미주 역을 맡았다. 자신의 속내를 쉽게 드러내지 않는 미주는 영문도 모른 채 정체불명의 무리에게 쫓기기 시작하는 부활 능력자 석환과 얽히며 극에 예측할 수 없는 긴장을 불어넣는다. 김성령은 미스터리한 분위기의 미주를 특유의 섬세한 연기로 표현해 캐릭터에 입체감을 더한다.

여기에 다채로운 작품에서 묵직한 존재감을 선보인 김인우는 석환과 예린의 보호자인 형석으로 분했다. 늘 석환을 믿고 자신감을 북돋우는 형석은 자신에게 부활 능력이 있음을 깨닫고 혼란스러워하는 석환의 곁을 지키며 든든한 버팀목이 되어준다. 김인우는 폭넓은 표현력으로 오랜 세월 함께한 인물 사이의 호흡을 자연스럽게 그려내 극의 몰입감을 한층 끌어올린다. 이처럼 김성령과 김인우의 활약으로 이목을 집중시키는 영화 '부활남: 더 레드'는 속도감 넘치는 전개와 긴박한 액션 사이를 파고드는 유머로 관객들의 열띤 반응을 모으고 있다.

Advertisement

한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com