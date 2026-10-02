'새신부' 문채원, 퉁퉁부은 얼굴에 제작진도 깜짝 "편집으로 잘 만져달라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 문채원이 부은 얼굴로 등장해 좋지 않은 컨디션을 털어놨다. 몸 상태가 평소와 달랐지만 농촌 체험에 적극적으로 나섰고, 농장 관계자에게 '일머리'까지 인정받았다.

1일 문채원의 유튜브 채널에는 '힐링인가 노동인가… 시골로 떠난 도시여자 문채원의 촌캉스'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 시골에서 오프닝을 연 문채원은 선글라스를 쓴 채 등장했다. 제작진이 부은 눈을 알아보자 문채원은 "선글라스 너머로 보이냐. 눈도 부었고 얼굴도 붓고 지금 다 부었다"며 자신의 컨디션을 솔직하게 털어놨다.

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제작진이 "일하시는 거 괜찮겠냐"고 걱정하자 문채원은 "일하는 건 괜찮다고 생각하는데 제가 들었을 때 제 목소리가 안 괜찮은 것 같다"며 평소와 다른 몸 상태를 전했다.

그러면서도 문채원은 특유의 밝은 모습으로 분위기를 풀었다. 그는 "편집의 힘으로 만져주시겠냐"라고 애교 섞인 부탁을 건네며 웃음을 자아냈다.

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컨디션이 좋지 않은 상황에서도 농촌 체험을 마다하지 않았다. 문채원은 곧바로 본격적인 일손 돕기에 나섰고, 상추 파종부터 루콜라와 로메인 등 채소 수확, 택배 포장까지 직접 도왔다.

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처음 접하는 농촌 일도 빠르게 익혀 척척 해내자 농장 관계자 역시 문채원의 일솜씨를 눈여겨봤다.

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농장 관계자는 "일을 너무 잘한다"며 "농업에서는 '일머리'라고 하는데 일머리가 많은 것 같다"고 칭찬했다. 생각보다 능숙하게 농사일을 해내는 문채원의 모습에 현장에서도 감탄이 이어졌다.

바쁜 하루를 보낸 뒤 제작진과 할리갈리 게임을 하던 중에는 체력에 대한 이야기도 나왔다. 승부에 몰입해 게임을 이어가던 문채원은 "게임하면서 느낀 게 뭔지 아느냐. 사람에게 여유는 체력에서 나온다"고 말했다.

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이어 "내가 지금 체력이 안 좋지 않냐. 그러니까 여유가 없는 거다"라며 "내가 많이 아픈가 봐"라고 덧붙이며 다시 한번 자신의 컨디션 난조를 언급했다.

영상이 공개된 이후 팬들은 문채원의 모습에 걱정과 응원을 동시에 보냈다. 팬들은 "컨디션 안 좋은데도 텐션 올리면서 찍어줘서 고맙다", "인간미 넘치고 보기 좋다", "컨디션도 안 좋은데 너무 고생 많았다", "감기 조심하셔라" 등의 반응을 보이며 문채원을 응원했다.

한편,문채원은 지난 6월 28일 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다.