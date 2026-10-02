송해나 "'신랑수업' 최종 커플 탄생" 스포...이정진·천명훈·김상혁 중 누구?

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[스포츠조선 조윤선 기자] '신랑수업' 이정진, 천명훈, 김상혁이 단체 미팅에 나선 가운데, 세 사람 중 단 한 명이 최종 커플에 성공해 이목을 끌었다.

2일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(CP 배한수/PD 임정규)에서는 '연애부장' 송해나가 야심차게 기획한 '3:3 미팅'에 나선 이정진-천명훈-김상혁의 로맨스 고군분투와 이들의 최종 선택 결과가 공개된다.

앞서 '신랑즈' 3인방은 모델 출신 사업가 유채련, 걸그룹 '클레오' 4기 멤버 겸 배우 구도경, 배우 출신의 숏드라마 제작자 유연희와 미팅을 통해 만나 '탐색전'을 벌였던 터. 분위기가 무르익자 이들은 천명훈의 어머니가 운영하는 펜션으로 자리를 옮겨 식사를 겸한 2차 자리를 가진다. 그러던 중 3인방은 마당으로 슬쩍 나와 "솔직히 마음이 가는 사람이 있는지?"라고 서로의 마음을 떠본다. 3인방은 모두 "눈길이 가는 사람이 있긴 하다"고 입을 모으는가 하면 "(호감 상대가) 안 겹치길 바란다"며 은근히 견제한다.

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이후 모두가 함께 야외 바비큐 겸 식사를 준비하는데, 천명훈은 1차 카페에서부터 호감을 표현해온 구도경과 숯불을 함께 피우며 달달한 무드를 풍긴다. 급기야 그는 "저랑 사계절을 한번 경험해보시겠느냐?"라고 불도저 플러팅을 한다. 이에 질세라 '대쪽이' 이정진도 구도경의 최애 음식인 '김치찌개'를 직접 끓여서 세심하게 떠주는 등 은근히 호감을 표현한다. 또 이정진은 구도경이 "너무 맛있다"라며 김치찌개를 폭풍 흡입하자 흐뭇한 미소를 짓는다. 직후 구도경은 "섹시한 남자를 좋아한다"고 말하고, 이정진은 갑자기 '전완근 핏줄 플러팅'을 감행(?)해 현장을 후끈 달군다.

구도경을 둘러싼 동갑내기 이정진-천명훈의 경쟁 구도가 본격화된 가운데, 김상혁도 베이스 기타를 연주하며 여자들에게 '본업 매력'을 발산한다. 구도경은 김상혁의 기타 연주에 '하트눈'을 장착하고, 인터뷰에서도 "기타 치는 모습이 너무 섹시해서 호감도가 팍 올라갔다"고 고백한다. 과연 "이날의 만남을 통해 '최종 커플'이 탄생했다"는 송해나의 '스포' 속 주인공들이 누구일지, '신랑즈' 3인방의 양보 없는 '3:3 미팅 대첩' 결과에 관심이 집중된다.

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이정친-천명훈-김상혁의 로맨스 고군분투와, 김요한-오연희의 첫 여행 현장은 2일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 만날 수 있다.