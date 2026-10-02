박하선, ♥류수영 위협하는 집밥 클래스 "소꼬리찜 안 팔아 직접 만들어”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박하선이 직접 만든 집밥을 공개하며 수준급 요리 실력을 뽐냈다.

박하선은 지난 1일 개인 계정을 통해 집에서 만든 김밥과 소꼬리찜 사진을 공개했다.

그는 "급 나누미 스타일 오이김밥이 먹고 싶어서 집 김밥 돌돌"이라는 글을 함께 남겼다.

Advertisement

사진 속에는 박하선이 손수 준비한 김밥이 담겨 있었다. 오이와 달걀, 햄, 맛살, 단무지 등 다양한 재료를 넣어 정성스럽게 말아낸 모습이다. 통째로 돌돌 만 김밥부터 한입 크기로 썰어 도시락에 담은 김밥까지 먹음직스러운 비주얼이 시선을 끌었다.

박하선은 직접 만든 김밥에 대한 만족감도 드러냈다. 그는 "사는 김밥은 반 줄 정도 먹음 질리는데 집김밥은 밥도 적게 하고 덜 짜서 꼬마랑 4줄 다 먹음"고 전했다.

Advertisement

김밥뿐만 아니라 소꼬리찜까지 직접 만들었다. 박하선은 "소꼬리찜이 먹고 싶은데 잘 안 팔아서 해 먹었다"며 또 다른 집밥 메뉴를 선보였다.

Advertisement

공개된 사진에는 큼직한 소꼬리와 대파가 어우러진 음식이 담겼다. 오랜 시간 푹 끓여낸 듯한 비주얼이 군침을 자극한다.

Advertisement

평소 직접 요리를 즐기는 것으로 알려진 박하선이 손이 많이 가는 메뉴까지 직접 완성하면서 팬들의 관심을 모았다. 특히 남편 류수영 역시 방송을 통해 다양한 요리를 선보이고 있어 요리 실력을 갖춘 부부의 모습이 눈길을 끈다.

한편 박하선은 2017년 배우 류수영과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com