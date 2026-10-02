황제성, 개그 무대 공포에 눈물 쏟았다 "웃길 자신 없어" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 코미디언 황제성이 절친 문세윤의 한마디에 눈물을 쏟은 사연을 고백한다.

오는 3일(토) 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 '맛있는 녀석들'의 김준현, 황제성, 김해준이 출연한다.

이날 황제성은 과거 '코미디빅리그' 녹화 당일에 벌어졌던 당시를 떠올리며 "무대에 나가는 게 너무 무서웠다"라며 심각했던 심경을 전한다.

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무대에 올라가야 할 순서가 다가왔지만, 관객들에게 웃음을 전달할 자신감이 없었던 황제성에게 문세윤이 다가왔고, 진심이 담긴 한마디를 던져 황제성의 눈물을 터지게 했다는 것.

과거 힘들었던 순간을 회상하던 황제성이 "그 말이 참 많이 힘이 됐던 것 같다"라며 또다시 울컥한 감정을 드러내면서, 문세윤의 눈시울마저 붉어지게 한다. 과연 황제성에게는 무슨 일이 있던 것일지, 문세윤이 건넨 한마디는 무엇일지 두 사람의 뭉클한 우정에 관심이 모인다.

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김준현은 김주하가 투척한 돌직구 한마디에 촬영 중단을 외쳐 현장을 발칵 뒤집는다. 김준현은 황제성과 친해지게 된 결정적인 이유에 대해 "황제성이 '뭐 하나 물어봐도 돼요?'라고 하더니 갑자기 제 귀를 꽉 깨물었다"라고 밝힌다. 황제성이 다소 적극적인 스킨십을 통해 김준현과 친해지고 싶은 마음을 표현했다고 전해 현장을 웃음바다로 만든 것.

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이때 김주하가 팩트 본색을 발휘하며 냉철한 한마디를 던지고, 이를 들은 김준현이 갑자기 "잠시만요!"라고 촬영 중단을 외치면서 현장을 초토화시킨다. 더욱이 흥분한 김준현을 향해 김주하가 "팩트만 얘기하는 습관이 있다"라고 해명하면서 현장을 포복절도하게 만든다. 과연 김주하가 투척한 한마디는 무엇일지 궁금증이 증폭된다.

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한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.