서동주, 이혼 후 생활고 고백 "잘살기로 유명했던 나인데, 이상한 알바하며 자존감 내려가"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 서동주가 이혼 후 겪었던 생활고를 고백했다.

1일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에서는 '결혼을 포기했던 서동주가 말하는 '좋은 인연을 만나는 법''이라는 제목의 영상이 게재됐다.

서동주는 이혼과 관련된 다양한 고민들에 대해 이야기를 나눴다. 한 사연자는 이혼 후 이직을 준비하고 있지만 자신감이 떨어진다며 고민을 토로했다. 이에 서동주는 "저랑 비슷한 상황인 거 같다. 제가 서른 초반에 이혼하고 로스쿨 가서 35살에 새로운 직장을 시작하지 않았냐. 그때 저도 비슷한 생각을 했다. 저도 돈이 없어서 급작스럽게 알바도 많이 뛰었다. 저는 그때 커리어가 단절됐다가 이혼을 했었던 관계로 할 게 없어서 사진 찍는 알바하고 이상한 알바 많이 했다. 중국 도매상에서 옷 떼다가 벼룩시장에서 파는 일도 했다"고 털어놨다.

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서동주는 "자존감이 얼마나 낮아졌겠냐. 제가 벼룩시장에서 옷 떼다 파는데 한국인도 알아봤다. 방송 나올 때도 아닌데 어떻게 알아봤는지도 모르겠다"며 "부모님이 유명하고 잘사는 걸로 유명하고 한때 잘살았던 내가 이혼하고 혼자 돼서 돈도 없고 알바를 하는데 그 알바도 길거리에서 옷 떼다 파는 내 모습일 때 진짜 자존감이 내려갔다"고 토로했다.

하지만 서동주는 이를 극복했던 방법에 대해 "'어렵지만 이런 걸 하면서 멋있게 살아가는 나' 하면서 허세를 부렸다. 스스로 가스라이팅을 해서 이겨내긴 했지만 순간순간 초라했다. 그 느낌을 사연자 분도 비슷하게 느낀 거 같다. '이 나이에 도대체 어떻게 할 수 있을까? 이직 제대로 할 수 있을까? 새로운 걸 시작할 수 있을까?' 하는데 새로운 거 시작할 수 있다"며 "지금 100세시대인데 지금 이직해도 30~40년 어차피 그 일하면서 살면 결국 1~2년만 지나도 새로운 직장 같지도 않을 거다. 그런 걸 두려워해서 안 할 필요는 없다"고 밝혔다.

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이어 "내가 이걸 좋아하냐 마냐, 하고 싶은가 안 하고 싶은가를 정하는 질문이면 던져도 되는데 '이 나이에 이걸 할 수 있을까?'는 불필요한 질문이다. 당연히 할 수 있다. 당연히 잘할 수 있고 어딜 가든 무엇을 하든 잘할 거다. 그런 건 전혀 걱정되지 않는다"고 용기를 줬다.

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wjlee@sportschosun.com