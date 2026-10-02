추신수 아들 공개 연애 중인데..♥하원미, 벌써부터 손주 기대 "애 셋씩 낳았으면"

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[스포츠조선 김소희 기자] 야구선수 추신수의 아들 추무빈이 공개열애를 시작한 가운데, 아내 하원미가 손주를 향한 남다른 기대를 털어놨다.

최근 하원미의 유튜브 채널에는 '[미국편] 하원미의 미국에서 주부로 살아남기'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 미국에서 세 자녀를 키우며 살아가고 있는 하원미의 평범한 일상이 담겼다.

이날 하원미는 직접 집안 곳곳을 청소하고 정리하며 주부로서의 일상을 공개했다. 냉장고를 정리하고 쓰레기를 버린 뒤 우편함을 확인했고, 설거지를 마친 후에는 자녀들의 방까지 꼼꼼하게 정돈했다.

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세탁을 마친 빨래를 들고 손님방으로 향한 하원미는 이곳을 "손자, 손녀들 (방이다)"이라고 소개해 눈길을 끌었다. 방 안에는 2층 침대 2세트가 놓여 있었고, 하원미는 "여기에 (침대) 4개 더 만들 거다"라며 앞으로의 계획을 밝혔다.

벌써부터 손주를 위한 공간을 구상하고 있는 하원미는 "할머니 빨리 되고 싶다"며 남다른 손주 사랑을 드러냈다. 이어 "한 명당 세 명 이상씩 낳았으면 좋겠다. 북적북적했으면 좋겠다. 내가 다 키워줄 거다"라고 말했다.

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세 자녀가 각각 세 명 이상의 아이를 낳는다면 손주가 9명에 달하는 상황. 제작진이 "9명 다요?"라고 놀라자 하원미는 망설임 없이 "맞다"고 답했다.

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그러면서 "내가 애를 빨리 낳아 젊지 않냐. 기력이 떨어지고 이런 게 아니다. 앞으로 뭐하겠냐 내가. 손자 손녀 키우는 재미로 살 것"이라며 "또 다시 육아하고 싶다"고 이야기했다.

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손주를 기다리는 이유에는 자신의 육아 경험에 대한 아쉬움도 있었다. 하원미는 "나 다시 하면 진짜 잘할 수 있을 것 같다"며 "내가 어릴 때 철없이 애들이 키웠다. 다시 키우면 똑부러지게 잘할 수 있을 것 같다"고 지나간 시간을 돌아봤다.

특히 아이들에게 책을 충분히 읽어주지 못했던 것이 가장 후회된다고 털어놨다. 그는 "후회되는 것들이 있다. 애기 태어나면 책 진짜 많이 읽어줄 거다. 너무 후회된다. 지금은 애들이 책에 관심이 없다"고 말했다.

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이어 "애들이 어릴 때 나한테 책 가지고 와서 '엄마 책 읽어줘'라고 하면 귀찮아서 '그냥 자. 내일 읽어줄게'라고 했다. 진짜 왜 그랬을까"라며 당시를 회상했다.

그러면서 "손자 손녀 태어나면 할머니가 책을 진짜 많이 읽어줄 것"이라고 다짐했다. 자녀들을 키우며 미처 하지 못했던 것들을 손주들에게는 아낌없이 해주고 싶다는 마음을 내비친 것.

세 자녀를 훌쩍 키워낸 하원미가 이제는 아직 만나지 않은 손주들을 위한 공간까지 미리 마련하며 새로운 육아를 꿈꾸고 있다. 과거의 육아를 돌아보며 느낀 아쉬움까지 솔직하게 털어놓은 하원미의 모습에 가족을 향한 깊은 애정이 고스란히 묻어났다.

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한편 하원미는 2002년 23세라는 나이에 추신수와 결혼, 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 장남 추무빈은 2005년생으로, 아버지의 뒤를 이어 야구선수의 길을 걷고 있는 가운데, 현재 미국 오렌지 코스트 컬리지에서 야구선수로 뛰고 있다. 최근 자신의 SNS를 통해 여자친구와 커플 사진을 공개, 교제 1주년을 맞았다고 밝혀 화제를 모았다.