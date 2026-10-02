장윤정, 시父에 모발 이식 이어 통 큰 선물..차원이 다른 플렉스 '감탄' ('미우새')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 장윤정이 시아버지에게 모발 이식을 선물한 데 이어 또 한 번 통 큰 선물을 했다고 밝힌다.

4일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '트로트계의 여왕' 장윤정이 스페셜 MC로 출연해 명불허전 입담을 선보인다.

오랜만에 SBS '미우새'를 찾아온 장윤정은 회장님(?)이 된 사연을 공개해 스튜디오의 이목을 집중시켰다. 장윤정은 최근 후배 양성을 위해 소속사를 직접 설립해 CEO로 변신했다고 밝혔다. 장윤정은 현재 소속사의 1호 연예인 자리가 비어 있는 상황이라고 전하며, 이와 관련해 도경완과 허심탄회하게 나눴던 비화를 털어놨다. 도경완이 장윤정에게 "'나는 왜 (1호 연예인으로) 안 되냐'며 섭섭해했다"라는 것. 이어 장윤정은 그 이유에 대해 생각지도 못한 대답을 해 폭소를 유발했다는 후문이다.

Advertisement

또한 결혼 14년 차 장윤정은 남편 도경완과의 '웃픈' 에피소드를 언급했다. '아내복 터진 연예계 3대장'으로 꼽히는 장항준 감독, 이상순, 도경완 중 '누가 가장 복 터진 남편인지' 도경완과 함께 가려내 봤다는 것. 장윤정은 도경완이 본인을 뽑았다며 "(아내와) 갭이 제일 많이 나기 때문이다"라고 말했다고 밝혀 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 한편, 전생에서는 도경완과 어떤 사이였을 것 같은지 묻자 장윤정은 의외의 대답을 해 현장을 발칵 뒤집어놨다는데, 과연 '잉꼬 부부' 장윤정의 대답은 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.

그런가 하면 장윤정은 최근 시아버지를 위해 통 큰 선물을 했다고 밝혔다. 오랜 세월 민머리로 지낸 시아버지께서 모발 이식이 소원이라는 말에 바로 해드렸다는 것. 이어 장윤정이 시아버지를 위해 준비한 또 한 번의 플렉스를 공개하자 모두가 감탄했다는데, 자타공인 '국민 며느리' 장윤정의 차원이 다른 선물은 무엇이었을지 관심을 모은다.

Advertisement

어디로 튈지 모르는 매력의 소유자 장윤정과의 포복절도했던 녹화 현장은 4일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.