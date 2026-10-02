'68세' 주병진, 13세 연하 신혜선과 만남 끝났나.."연애 꿈꾸지만 결혼은 두려워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '68세' 주병진이 결혼에 대한 두려움을 갖게 된 이유를 솔직하게 밝힌다.

오는 5일(월) 방송되는 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 61회에서는 대한민국 예능사를 이끌어온 주병진과 이경규가 출연해 방송과 인생에 대한 거침없는 회포를 풀 예정이다.

먼저 익선동을 찾은 이영자와 박세리는 주병진을 만나 그의 소울푸드인 '스키야키'를 대접했고, 주병진은 "스키야키는 어릴 적 극심했던 가난 속에서 어머니가 특별한 날 해주시던 유일한 자부심 같은 음식"이라며 눈물겨운 유년 시절 추억을 고백해 뭉클함을 자아낸다.

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이어 80,90년대 당대 최고의 스타이자 '개그계 신사'로 전성기를 누렸던 주병진의 솔직담백한 근황 토크가 이어진다. 노사연과 함께 한 '일밤-배워봅시다' 비하인드 스토리부터, 연 매출 1,600억 원을 달성하며 속옷 업계를 평정했던 사업가로서의 성공과 절망의 순간들까지 허심탄회하게 털어놓는다.

특히 주병진은 지난해 tvN STORY '이젠 사랑할 수 있을까'에서 13세 연하 변호사 신혜선을 최종 선택하며 새로운 인연을 향한 마음을 드러낸 바 있다. 이번 방송에서는 여전히 연애를 꿈꾸면서도 결혼에 대한 두려움을 갖게 된 솔직한 속내를 거침 없이 털어놓을 예정이다.

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한편 '예능 대부' 이경규는 자신의 40년 단골집이자 청춘의 기억이 깃든 여의도의 한 대구탕집에서 주병진과 36년 만에 마주한다. 만남 초반의 쑥스러움도 잠시, '일요일 일요일 밤에' 시절의 추억을 꺼내자 두 사람의 환상적인 티키타카가 금세 살아났다고.

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특히 대한민국을 흔든 전설의 코너 '몰래 카메라'가 주병진의 아이디어에서 출발했다는 비하인드와 함께, 천하의 이경규가 유일하게 두려워했던 카리스마 선배 주병진과의 에피소드까지 공개될 예정이다.

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가장 뜨거웠던 전성기를 지나 현역 예능인으로서 '버티는 삶'을 말하는 이경규와, 혼자만의 삶 속에서 '웰다잉(Well-Dying)'을 준비하는 주병진. 서로 다른 길을 걸어왔지만 예능이라는 하나의 길에서 정상에 섰던 두 전설의 인생 대화는 시청자들에게 가슴 깊은 울림과 웃음을 동시에 선사할 것으로 기대를 모은다.

tvN STORY '남겨서 뭐하게' 61회 '주병진X이경규' 편은 오는 5일 월요일 저녁 8시에 방송된다.