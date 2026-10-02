[공식] 김윤혜, '안은진 동생' 이민재 첫사랑 변신…'너 말고 다른 연애' 특별출연

사진 제공=제이와이드컴퍼니

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[스포츠조선 안소윤 기자] 베우 김윤혜가 '너 말고 다른 연애'에 특별출연한다.

김윤혜는 KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'(극본 유수지, 연출 황승기 이가람)에 백보라 역으로 나선다.

극 중 김윤혜는 이미도(안은진)의 동생인 이완도(이민재)의 첫사랑 백보라를 연기한다. 과거 촉망받는 다이빙 선수였던 이완도의 시간을 멈추게 한 인물로, 두 사람의 사연에 궁금증이 고조된다.

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특히 김윤혜는 섬세한 감정 연기로 인물의 서사에 몰입도를 높일 전망이다. 눈빛, 표정, 말투에 이르기까지, 김윤혜만의 디테일이 살아 있는 연기로 특별출연 그 이상의 존재감을 보여줄 것으로 기대된다.

김윤혜는 최근 tvN '정년이', SBS '나의 완벽한 비서' 등 잇단 작품에서 활약하며 탄탄한 연기력을 인정받았다. 매 작품 복합적인 인물의 감정을 세밀하게 포착해 자신만의 뚜렷한 색깔로 풀어낸 김윤혜가 '너 말고 다른 연애'에서는 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 집중된다.

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한편, KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com