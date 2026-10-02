손예진, '식사 예절 논란'으로 번진 '쩝쩝' 먹방 "日에 퍼져 한국인 조롱" [SC이슈]

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 손예진이 SNS를 통해 털털한 먹방을 공개한 가운데, 이를 두고 식사 예절을 지적하는 여론이 생겨났다.

손예진은 SNS를 통해 "드디어 먹었다..맛있다"라는 글과 함께 치즈스틱을 먹는 모습을 공개했다. 영상 속 손예진은 치즈를 잔뜩 늘어뜨리며 털털한 모습으로 먹방을 즐기는 모습이다. 치즈가 길게 늘어나는 모습을 그대로 즐기며 음식을 먹는 모습에서 평소 작품 속에서 보여준 모습과는 또 다른 친근한 분위기가 느껴진다.

'국민 첫사랑'으로 불리는 손예진의 반전 먹방은 온라인으로 퍼지며 다양한 반응을 이끌어냈다. 평소 배우로서 보여준 단정하고 우아한 이미지와 달리 편안하게 음식을 즐기는 모습에 귀엽고 털털하다는 반응도 이어졌다.

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하지만 "귀엽다", "털털하다"는 반응과 달리 일각에서는 손예진의 식사 예절을 지적했다. 특히 음식을 먹는 과정에서 들리는 쩝쩝 소리가 과하게 느껴져 보기 좋지 않다는 의견이다. 먹는 모습 자체보다 영상에서 들리는 소리에 불편함을 느꼈다는 반응이 이어지면서 식사 예절을 둘러싼 갑론을박으로 번졌다.

특히 스레드에서는 일본 네티즌들이 손예진의 먹방을 지적하며 한국인의 식사 예절을 비판한다는 이야기가 퍼져 더욱 논란이 되고 있다.

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실제로 한 일본 네티즌은 손예진의 영상을 공유하며 "여성이라도 쩝쩝거리며 먹는구나"라는 반응을 보였다. 이에 다른 네티즌들도 "중국과 한국은 쩝쩝거리는 이미지", "쩝쩝거리는 사람에게 관대한 나라"라고 댓글을 달며 한국인의 식사 문화에 대해 논쟁을 펼치고 있다.

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이를 두고 국내 네티즌들 사이에서는 "지금 한국인 전체가 조롱당하고 있다", "입 좀 닫고 먹어달라", "보기 좋지 않다" 등의 반응이 나오며 손예진의 식사 예절을 지적하는 목소리가 이어졌다.

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반면 영상의 특성상 음식 먹는 소리가 실제보다 크게 들릴 수 있다는 점을 언급하며 크게 문제 될 것이 없다는 옹호의 목소리도 함께 나왔다. 단순한 먹방 영상인 만큼 이를 두고 식사 예절까지 지적할 필요가 있느냐는 반응도 이어지면서 의견이 엇갈리는 모습이다.

한편, 배우 손예진은 지난달 18일 공개된 넷플릭스 오리지널 '스캔들'에 출연했다.

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wjlee@sportschosun.com