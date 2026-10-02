탑♥나나, 열애 쿨하게 인정 "MV로 만나 6월 연인으로 발전" [공식]

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[스포츠조선 이우주 기자] 빅뱅 출신 탑이 애프터스쿨 출신 나나와의 열애를 인정했다.

탑 소속사 측은 2일 "탑과 나나는 뮤직비디오 촬영을 계기로 처음 만나 인연을 맺어 가까워졌다. 지난 6월경 연인 관계로 발전했다"고 나나와의 열애를 인정했다. 나나 측 역시 "두 사람이 좋은 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다.

앞서 디스패치는 이날 탑과 나나가 지난 1월 뮤직비디오 촬영을 계기로 만난 후 6월 연인으로 발전했다고 보도했다. 매체에 따르면 두 사람은 나나의 집으로 알려진 동네인 구리시 아치울마을에서 주로 데이트를 하며 둘만의 시간을 가졌다고. 바쁜 일상 속에서도 두 사람은 시간을 쪼개며 사랑을 키워왔다는 전언이다.

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두 사람은 지난 1월 탑의 솔로곡 '완전 미쳤어!' 뮤직비디오 출연으로 인연을 맺었다. 탑이 나나에게 직접 뮤직비디오 출연을 제안하면서 두 사람의 만남이 성사됐다. 이후 4월 탑의 유튜브 채널에 나나가 출연했을 당시에는 두 사람은 서로 존댓말을 쓰며 어색한 기류를 보였으나, 약 두 달 만에 연인으로 발전하게 됐다.

한편, 나나는 지난달 18일 공개된 넷플릭스 오리지널 '스캔들'에 출연했다. 탑은 빅뱅 탈퇴 후 넷플릭스 오리지널 '오징어게임2'를 통해 연기 활동을 재개, 솔로 앨범을 발매하며 활발한 활동을 시작했다.

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wjlee@sportschosun.com