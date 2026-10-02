""父 사망 후 새엄마도 떠나" 원샷한솔, 대신 키워준 큰엄마·큰아빠에 명품 선물 "학원비 갚는 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] 시각장애인 유튜버 원샷한솔이 부모님 대신 키워준 큰엄마, 큰아빠에게 명품을 선물했다.

1일 유튜브 채널 '원샷한솔'에서는 '나를 키워준 큰엄마 큰아빠 몰래 명품선물 사갔더니…당장 반품하자는 이유?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

원샷한솔은 큰엄마, 큰아빠에게 명품 선물을 하기 위해 여자친구와 함께 백화점으로 향했다. 원샷한솔은 "보석함을 사드렸는데 그 안에 넣을 게 없다더라"라고 액세서리 선물을 고민했고 여자친구는 "얼마 전에 봤는데 귀걸이 한두 개? 그것도 고장난 귀걸이가 있더라. 왜 두셨냐 하니까 넣을 게 없어서 넣었다더라"라고 밝혔다.

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이에 원샷한솔은 "큰엄마 거는 정해진 거 같다. 큰아빠는 지갑 하면 어떨까 싶다"며 "큰엄마, 큰아빠 명품을 사드려 보도록 하겠다"고 밝혔다.

원샷한솔은 "큰엄마, 큰아빠랑 같이 올까도 생각했는데 그러면 저를 다시 집으로 끌고 가실 거 같아서 정민이랑만 왔다"며 먼저 큰엄마의 귀걸이를 샀다. 80만 원짜리 귀걸이를 산 후에는 큰아빠를 위한 지갑을 구매했다.

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선물을 들고 큰엄마의 집으로 간 원샷한솔. 식사 후 선물을 받은 가족들은 원샷한솔의 걱정과 달리 행복하게 선물을 받았다. 특히 원샷한솔은 큰아빠에게 지갑 선물을 하며 현금까지 통 크게 넣어줬다.

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큰아빠가 "받는 사람이 마음 편하게 받으면 하는 걸 사와야지"라고 걱정하자 원샷한솔은 "제 학원비를 갚는다고 생각하면 된다. 학원비가 훨씬 비쌌다. 20년 전인데 학원비 1년에 500만 원이었다"며 키워준 은혜에 고마워했다.

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한편, 시각장애인 유튜버 원샷한솔은 여러 채널을 통해 안타까운 가정사를 밝힌 바 있다. 원샷한솔은 어린 시절 어머니가 집을 나간 후 아버지와 단둘이 살았지만 아버지의 잦은 출장으로 혼자 지낸 시간이 많았다고 밝혔다. 이후 아버지가 여러 번 재혼하며 두 명의 새엄마가 생겼으나 새엄마의 차별로 힘든 시간을 겪었다고. 심지어 아버지가 교통사고로 갑작스럽게 돌아가시면서 새엄마마저 떠났고, 이후 큰집 식구들과 지내며 많은 사랑을 받았다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com