"눈 튜닝했나" 손종원, 뚜렷해진 쌍꺼풀에 성형설…알고 보니 '건강 이상'

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[스포츠조선 박아람 기자] 손종원 셰프의 최근 영상이 공개된 뒤 평소와 달라 보이는 눈매가 온라인에서 화제가 되고 있다. 일각에서 쌍꺼풀 수술을 한 것 아니냐는 추측이 나온 가운데, 건강 상태에 따른 변화일 수 있다는 팬의 주장도 등장했다.

지난 1일 싱가포르 인테리어·라이프스타일 매거진 '홈 앤 데코 싱가포르' 공식 계정에는 손종원이 출연한 인터뷰 영상이 공개됐다. LG전자 싱가포르 행사와 관련해 제작된 영상으로, 손종원이 주방에서 요리하는 모습과 각종 질문에 답하는 장면 등이 담겼다.

영상에서 눈길을 끈 부분은 손종원의 눈매였다. 초반 요리 장면에서는 기존 방송에서 보던 모습과 크게 다르지 않은 분위기였지만, 이후 체크무늬 재킷을 입고 인터뷰를 진행하는 장면에서는 쌍꺼풀 선이 비교적 뚜렷하게 보였다.

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이를 본 일부 누리꾼들이 눈매 변화에 주목하면서 성형수술 가능성을 언급하기 시작했다.

이후 한 팬이 댓글을 통해 다른 가능성을 제기했다. 해당 팬은 손종원이 최근 잇몸 염증과 신경 문제와 관련한 수술을 받았고, 의료진에게 휴식을 권유받았지만 일정 때문에 충분히 쉬지 못했다고 주장했다.

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또 수술 이후에도 업무와 해외 일정을 이어가면서 얼굴에 부기가 있었다는 취지의 설명을 덧붙였다. 이로 인해 평소와 비교해 눈 주변의 인상이 달라 보였을 수 있다는 것이다.

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다만 이 같은 내용은 팬이 온라인에서 전한 주장으로, 손종원 본인이 직접 밝힌 공식적인 설명은 아니다. 공개된 영상의 각 장면 역시 같은 날 촬영된 것인지 확인되지 않아 눈매 변화의 원인을 영상만으로 판단하기는 어렵다.

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이런 가운데 손종원이 총괄 셰프로 있는 레스토랑 관계자가 해당 팬의 댓글에 '좋아요'를 누른 사실이 알려지면서 다시 관심이 모였다. 이를 본 일부 누리꾼들은 건강 상태를 걱정하는 반응을 보이기도 했다.

손종원은 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'과 JTBC '냉장고를 부탁해' 등에 출연하며 이름을 알렸다. 현재도 레스토랑을 이끌며 셰프로서 활동을 이어가고 있다.

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tokkig@sportschosun.com