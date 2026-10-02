[공식] 탑♥나나 양측, 초고속 열애 인정 "뮤비 촬영 계기로 좋은 만남"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 출신 탑과 애프터스쿨 출신 나나가 열애 중이다.

2일 탑 소속사 탑스팟픽쳐스와 나나 소속사 써브라임은 "두 사람이 뮤직비디오 촬영을 계기로 처음 만나 인연을 맺은 뒤 6월쯤 연인 관계로 발전했다"고 밝혔다.

탑과 나나는 올해 4월 발매된 탑의 솔로 정규 1집 타이틀곡 '완전미쳤어!' 뮤직비디오에 함께 출연했다. 탑이 직접 나나에게 러브콜을 보냈고, 나나 역시 흔쾌히 출연을 결정했다. 이후 두 사람은 급속도로 가까워졌다. 탑과 나나는 2세대 아이돌로 데뷔해 연기자로 활동 영역을 넓히면서 수많은 악성 루머와 싸워왔다는 공통점이 있다. 이 때문에 서로의 인생과 상처를 깊게 이해하며 연인 사이로 발전할 수 있었다는 것.

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탑은 2006년 빅뱅으로 데뷔해 '거짓말' '하루하루' '붉은 노을' '판타스틱 베이비' '에라 모르겠다' 등 수많은 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 그러나 2017년 대마초 흡연 혐의로 집행유예를 선고받은 뒤 "복귀할 생각하지 말라"는 네티즌에게 "그럴 생각 없다"고 못 박으며 연예계 은퇴를 선언했다. 이후 빅뱅에서도 탈퇴했으나 2024년 12월 넷플릭스 '오징어 게임2'에 마약에 중독된 래퍼 타노스 역을 맡아 복귀했다.

나나는 2009년 애프터스쿨로 데뷔, '뱅!' '너 때문에' 등의 히트곡을 발표했다. 또 리지 레이나와 유닛 그룹 오렌지캬라멜을 결성, '마법소녀' '샹하이 로맨스' '까탈레나' 등을 발표하며 인기를 끌었다. 이후 배우로 전향, tvN '굿 와이프', 넷플릭스 '마스크걸', 영화 '꾼' '자백' '전지적 독자시점' 등에 출연하며 커리어를 쌓았다. 최근에는 넷플릭스 '스캔들'을 통해 사극에도 도전했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com