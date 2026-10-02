나나, ♥탑과 열애 인정 후 첫 심경고백 "조금 부끄럽기도"[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 애프터출신 나나가 빅뱅 출신 탑과의 열애 인정 후 처음으로 심경을 고백했다.

나나는 2일 팬 소통 플랫폼을 통해 "많이 당황했지. 나도 조금 부끄럽기도 하고. 예쁘고 건강하게 만나겠습니다!"라고 밝혔다.

이날 나나와 탑은 열애 사실을 공식적으로 인정했다.

Advertisement

2일 탑 소속사 탑스팟픽쳐스와 나나 소속사 써브라임은 "두 사람이 뮤직비디오 촬영을 계기로 처음 만나 인연을 맺은 뒤 6월쯤 연인 관계로 발전했다"고 밝혔다.

탑과 나나는 올해 4월 발매된 탑의 솔로 정규 1집 타이틀곡 '완전미쳤어!' 뮤직비디오에 함께 출연하며 가까워졌다. 두 사람은 2세대 아이돌로 데뷔해 연기자로 활동 영역을 넓히면서 수많은 악성 루머와 싸워왔다는 공통점을 바탕으로 사랑을 키워갔다.

Advertisement

탑은 2006년 빅뱅으로 데뷔했으나 2017년 대마초 흡연 혐의로 집행유예를 받은 뒤 연예계 은퇴를 선언, 빅뱅에서도 탈퇴했다. 그러나 2024년 12월 넷플릭스 '오징어게임2'를 통해 은퇴를 번복하고 복귀했다.

Advertisement

나나는 2009년 애프터스쿨로 데뷔, 유닛그룹 오렌지캬라멜로도 활동했다. 이후 tvN '굿와이프'를 시작으로 연기로 활동 영역을 넓혔다. 최근에는 넷플릭스 '스캔들'을 공개했다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com