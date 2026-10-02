“조부, 6·25 참전용사” '신병4' 장성범, DMZ 부상 장병에 1000만원 기부

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 장성범이 국군의 날을 맞아 최근 DMZ 인근에서 발생한 폭발 사고로 다친 장병들을 위해 따뜻한 마음을 전했다.

장성범은 지난 1일 경기 파주 육군 25사단 관할 비무장지대(DMZ) 인접 지역에서 작전 중 부상을 입은 장병들의 치료와 회복을 돕기 위해 비영리단체 돌고도네이션에 1000만원을 전달했다.

이번 성금은 별도의 운영비를 공제하지 않고 부상 장병들의 치료비와 재활, 일상으로 돌아가는 과정 등을 지원하는 데 사용될 예정이다. 보험이나 제도적 지원만으로 부담하기 어려운 비급여 치료비와 가족들의 생활 지원 등에도 활용된다.

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장성범은 기부에 앞서 자신의 SNS를 통해 군 장병들을 향한 관심을 당부하기도 했다. 지난달 29일 공개한 자필 편지에서 그는 6·25전쟁에 참전했던 친할아버지를 언급하며 군과의 인연을 소개했다.

그는 "친할아버지가 6·25 참전용사였고, 그 점에 자부심을 느껴 해병대에 지원했다"고 밝혔다. 이어 현재 군에서 복무하는 장병들이 어떤 환경에서 근무하고 있는지 관심을 가져야 한다며 군인들에 대한 존중을 강조했다.

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이번 기부를 결심한 배경에 대해서도 자신의 생각을 전했다. 장성범은 자신들과 직접적인 인연이 없는 사람들을 지키기 위해 임무를 수행하다 부상을 입은 장병들을 언급하며, 이번 일을 계기로 더 많은 사람들이 관심을 가져주길 바란다는 뜻을 밝혔다.

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앞서 지난달 21일 파주 육군 25사단 관할 DMZ 인접 지역에서는 수색로 개척 작전 과정에서 폭발 사고가 발생했다. 당시 연이어 폭발이 일어나 수색대대장을 포함한 장병 3명이 부상을 입었다. 합동참모본부는 사고 원인을 조사했으며 북한이 설치한 지뢰일 가능성이 높은 것으로 판단한 바 있다.

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이번 지원은 실제 지뢰 사고를 겪은 관계자의 제안에서 시작된 것으로 알려졌다. 사고 이후 치료뿐만 아니라 재활과 일상 복귀까지 장기간 지원이 필요하다는 취지에서 모금이 진행됐다.

1995년생인 장성범은 영화 '화이: 괴물을 삼킨 아이'로 연기 활동을 시작했다. 이후 '군함도', '국가부도의 날', '너의 결혼식' 등 영화와 드라마 '신병' 시리즈 등에 출연했다. 최근에는 '신병4: 사보타주'에서 김동우 역을 맡아 군인 캐릭터를 연기했다.

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tokkig@sportschosun.com