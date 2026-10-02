'애주가' 장윤정, 다이어트 중에도 술은 못끊어.."살빼는 중, 저녁은 맥주+치킨"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 장윤정이 다이어트 중인 근황을 전하면서도 여전한 애주가 면모를 드러냈다.

1일 SBS '미운 우리 새끼' 측은 "언제나 믿고 듣는 트로트 여왕 장윤정. 일요일 밤 미우새에서 함께 만나요!"라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다. 영상 속 장윤정은 오는 4일 스페셜 게스트로 출연을 앞두고 본방송 시청을 독려했다.

특히 장윤정은 최근 근황을 묻는 질문에 다이어트 중이라고 밝혔다. 그는 "살을 빼는 중이다. 다이어트하고 있다. 몸을 조금 빼야 할 것 같다"면서 "공연을 앞두고는 몸을 말리는 기간이라 말리고 있다"라고 웃으며 말했다.

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공연을 앞두고 체중 관리에 들어갔다는 장윤정. 하지만 다이어트 중인 상황에서도 음식과 술에 대한 관심만큼은 숨기지 못했다.

제작진이 "TMI(Too Much Information) 알려달라"고 요청하자 장윤정은 "이따 저녁에 맥주랑 뭐 먹을까 고민 중인데 오늘은 치킨이다. 그런 정보를 드린다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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다이어트를 위해 몸을 관리하고 있으면서도 저녁 메뉴로 치킨과 맥주를 고민하고 있다는 솔직한 고백이다. 평소 연예계 대표 애주가로 알려진 장윤정다운 근황에 관심이 쏠린다.

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장윤정의 남편 도경완 역시 최근 자신의 유튜브 채널 '도장TV'를 통해 부부의 음주와 건강 상태에 대해 언급한 바 있다.

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도경완은 부부의 음주 빈도에 대해 "일주일에 한 번씩 영상을 올리니 여러분들은 일주일에 한 번씩 볼 때마다 술을 먹으니까 '이것들이 매일 먹네?' 이렇게 생각하시는 거 같다"며 "말씀드리자면 일주일에 3일 정도 먹는다"고 밝혔다.

이어 건강검진 결과에 대해서는 "간, 위장 위주로 받았는데 결과만 두괄식으로 말씀드리면 깨끗한 걸로 나왔다. 용종 하나 있어서 그거 제거한 거 그 외에는 둘 다 없고 간 깨끗하고 잘 나왔다. 저희 건강 걱정해주시는 분들이 너무 많아서 너무 감사하다"라고 전했다.

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한편 장윤정은 도경완과 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 장윤정은 현재 다양한 방송과 공연을 통해 대중과 만나고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com