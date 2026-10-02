선예, '세 딸' 아이돌 시키나...전현무 기획사행 제안에 보인 반응

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 원더걸스 출신 선예가 세 딸의 연예계 진출에 대한 생각을 밝힌다.

전현무의 기획사행 권유에 자녀의 의사를 존중하겠다는 답을 내놓는다.

2일 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 14회에서는 전현무, 이선민과 '먹친구' 선예, 손준호가 밀양의 추어탕 맛집을 찾아 '경남 국밥 대장정'의 마지막 끼니를 즐긴다.

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이날 식사 도중 선예가 세 딸 이야기를 꺼내자 전현무는 "딸들을 연예 기획사에 보내면 어떠냐"고 돌연 제안한다. 엄마에 이어 딸들도 연예계에 도전하는 것이 어떻겠냐는 권유다.

이에 선예는 "딸도 생각이 있다면 괜찮을 것 같다"고 답한다.

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자녀가 원한다면 연예계 진출도 받아들일 수 있다는 뜻을 전한 것.

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원더걸스 멤버로 활동했던 선예가 딸들의 미래에 대해 어떤 이야기를 들려줄지 관심이 쏠린다.

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세 딸을 향한 선예의 애정은 이동 중 나눈 대화에서도 드러난다.

전현무가 "죽기 1분 전이면 뭐할 것 같냐"고 묻자 선예는 "가족들 얼굴을 보고 있을 것 같다"고 답한다.

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손준호 역시 "저도 아내랑 같이"라며 아내 김소현을 향한 애정을 드러낸다.

하지만 전현무는 "누군가가 보고 있다는 생각으로 강요된 답변하지 말고!"라고 받아쳐 웃음을 안긴다.

선예까지 "준호 오빠한테는 '김소현 CCTV'가 100대는 있는 것 같다"고 거들며 장난에 가세한다.

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이어 전현무가 김소현의 민낯을 본 적이 거의 없다는 말이 사실인지 묻자 손준호는 "거의 없다. 그런데 민낯이 더 예쁘다"고 답해 끝까지 흔들림 없는 '아내 사랑'을 보여준다.

한편 이날 네 사람은 경상도식 맑은 추어탕을 접하고 "상상도 못한 비주얼"이라며 놀란다. 이어 깊고 시원한 국물 맛에 감탄하며 '국밥 대장정'의 마지막 먹방을 펼친다.

narusi@sportschosun.com