아일릿, 놀라운 日 인기! '마그네틱' 트리플 플래티넘 획득 "해외 女가수 최단기록"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아일릿이 뜨거운 일본 인기를 입증했다.

2일 일본레코드협회에 따르면 아일릿의 미니 1집 '슈퍼 리얼 미' 타이틀곡 '마그네틱'이 8월 기준 누적 재생수 3억회를 넘기며 스트리밍 부문에서 트리플 플래티넘 인증을 획득했다.

'마그네틱'은 아일릿의 데뷔곡이다. 좋아하는 상대에게 끌리는 마음을 자석에 비유, 10대 소녀의 엉뚱하고 진솔한 매력을 담아냈다. 플러그엔비와 하우스 장르가 결합된 하이브리드 댄스곡으로 통통 튀는 아르페지오 사운드와 빠른 템포의 비트감, 감각적이고 캐치한 신스 사운드가 강력한 중독성을 가진다. '마그네틱'은 데뷔곡임에도 국내 주요 음원차트 1위를 싹쓸이 했고, K팝 그룹 데뷔곡 최초로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'과 영국 오피셜 싱글 차트 '톱100'에 진입하는 대기록을 세웠다.

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그리고 일본에서도 트리플 플래티넘 인증을 받은 것이다. 일본레코드협회는 곡 누적재생수에 따라 플래티넘(1억회 이상), 더블 플래티넘(2억회 이상), 트리플 플래티넘(3억회 이상), 다이아몬드(5억회 이상) 등으로 구분해 인증을 부여한다. 아일릿은 현지 아티스트를 포함한 걸그룹 중 최단기간(3개월)에 플래티넘 인증을 받았고, 7개월 만에 더블 플래티넘을 획득했다. 또 2년 5개월 만에 트리플 플래티넘을 달성하면서 역대 해외 여성 아티스트 최단기간 3억 스트리밍 기록을 경신했다.

아일릿은 국내는 물론 일본에서 신드롬급 인기를 끌고 있다. 최근 첫 단독 투어를 성공적으로 마무리했으며 첫 일본 오리지널곡 '아몬드 초콜릿'(플래티넘), 데뷔 앨범 수록곡 '럭키 걸 신드롬'(골드)도 일본레코드협회 인증을 획득하며 강력한 음원 파워를 뽐내고 있다.

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아일릿은 26일 미니 5집 '브레이크 이븐'을 발매한다. 이번 앨범은 애쓴만큼 돌아오지 않는 상대에게 더이상 마음과 시간을 쏟지 않겠다는 당찬 선언을 담은 앨범이다. 타이틀곡 '체포하겠어'는 습관성 친절로 자신을 착각하게 만든 상대에게 보내는 당찬 경고송으로, 아일릿 음악적 서사의 주축이었던 '관계'의 변화를 보여준다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com