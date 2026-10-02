올데프 타잔, 대학축제서 몸 던졌다 맨바닥 추락 사고...관객들 '부상 우려'

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 올데이프로젝트(ALLDAY PROJECT) 타잔이 대학 축제 공연 중 관객석으로 몸을 던졌다가 바닥으로 떨어지는 상황이 발생했다.

지난 1일 건국대학교 축제 무대에 오른 올데이프로젝트는 관객들과 호흡하며 공연을 이어갔다. 이날 타잔은 무대 가장자리까지 다가가 팬들과 가까운 거리에서 무대를 진행했다.

공연 중 타잔은 관객들을 등진 채 갑자기 몸을 뒤로 던졌다. 관객들이 가수의 몸을 받아주는 '크라우드 서핑'을 시도한 것으로 보인다.

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하지만 예상과 달리 관객들이 타잔을 충분히 받쳐주지 못하면서 그대로 아래로 떨어졌다. 당시 현장에는 공연 모습을 휴대전화로 촬영하는 관객들도 많았던 것으로 알려졌다.

갑작스럽게 바닥으로 떨어진 타잔은 곧바로 일어났고, 경호원의 도움을 받아 무대 쪽으로 이동했다. 다소 아찔한 상황이었지만 마이크를 계속 손에 쥔 채 노래를 이어가며 공연을 중단하지 않았다.

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무대에 다시 올라온 뒤에는 자신보다 관객들의 상태를 먼저 살폈다. 타잔은 관객들을 향해 "여기 계신 분들 괜찮아요? 미안해요. 다치지 않았죠?"라고 물으며 여러 차례 상태를 확인했다.

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해당 장면이 담긴 영상은 이후 SNS를 통해 퍼지면서 화제가 됐다. 누리꾼들은 "큰 사고로 이어지지 않아 다행이다", "순간적으로 정말 놀랐겠다", "관객들도 당황했을 것 같다" 등의 반응을 보였다.

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한편 타잔은 무용수와 모델로 활동한 경험을 바탕으로 아티스트로 영역을 넓혔으며, 현재 올데이프로젝트의 멤버로 활동하고 있다. 최근에는 넷플릭스 예능 '대체 등산은 왜 하는 건데?'에도 출연해 주목받았다.

tokkig@sportschosun.com